Популизм и хаос. Станет ли Саакашвили ледоколом для украинской политики

РИА Новости Украина

У Саакашвили нет никакого плана — он или создает шум для самого шума, или действует в интересах других лиц. Может ли он сыграть какую-то роль в украинской политике, задается вопросом Евгений Магда.

Для человека, который столько раз уверял, какое большое значение он придает украинскому гражданству, по меньшей мере странным выглядит его силовое вторжение на территорию Украины. К тому же, если за рубежом Саакашвили охотно демонстрировал украинский паспорт, то в Украине он ни разу его не показал. Почему? Экс-глава Одесской области утверждает, что его документ похитили украинские полицейских, и теперь им владеет Петр Порошенко. Однако сам Михаил Николозович не спешит доказывать свою правоту в суде. Между тем те, кто продрался сквозь границу вместе с ним, привлечены к ответственности.

Юлия Тимошенко приехала в Ряшев, чтобы поддержать Саакашвили, и вместе с ним и еще несколькими депутатами пересечь польско-украинскую границу без контроля. Лидеру "Батькивщины", видимо, было не по вкусу пребывание рядом с таким ярким политиком, поэтому она предпочла заявить, что оппозиционные силы стремятся к объединению, а затем исчезнуть.

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Шансы на альянс Тимошенко и Саакашвили — даже ситуативный — сейчас все же невелики. Двойке таких ярких политиков будет трудно работать вместе в одном проекте.

Саакашвили планирует до середины октября ездить по Украине, а 17 октября в Киеве и в областных центрах хочет организовать акцию: призывать к реформе избирательного законодательства, упрощению процедуры импичмента и созданию антикоррупционного суда. Сегодня трудно сказать, насколько массовой может стать эта акция; а вот ее фиаско может подорвать позиции грузинского политика, который борется за украинское гражданство. Саакашвили вряд ли удастся организовать мощное общественное движение – ему не хватает сторонников, однако он способен играть другую роль: ледокола.

Недавно он провел два дня в фешенебельном львовском отеле "Леополис". В то время мы видели, с одной стороны, что его связывают теплые отношения с тамошним мэром Андреем Садовым, с другой стороны, что грузин не имеет никакого плана действий. Проблема заключается в том, что даже если бы ему удалось восстановить гражданство Украины (Порошенко пообещал выполнить решение суда по этому делу), Саакашвили сможет принять участие в парламентских выборах только осенью 2019 года, а в президентских – пятью годами позже. Сегодня он занят тем, чтобы максимально привлечь внимание к своей персоне.

Среди европейских политиков, которые публично поддержали Саакашвили, выделялся только Сариуш-Вольский — недавний кандидат от партии "Право и Справедливость" на должность президента Европейского Совета. Однако нельзя преуменьшать опытности евродепутата. Его роль была бы еще более значительной, если бы Саакашвили не удалось попасть в Украину и остаться в Польше. Тогда многие лица в Европейском Союзе могли бы рассердиться на украинскую власть, требовать соблюдения соответствующих прав грузинского политика.

Сам Саакашвили подчеркивает, что между ним и Порошенко нет конфликта; впрочем, часто называет последнего "барыгой". Этот термин так часто слетает с уст грузина, что в Виннице в разговоре с продавцами на рынке он даже говорил о "хороших барыгах".

Бывший президент Грузии заявил, что намерен стать "селекционером" и завести в следующую Верховную Раду 300 "депутатов-спартанцев", которые за одну каденцию осуществят необходимые реформы, чтобы потом уйти из политики. Те, кто видел результаты "селекции" Саакашвили в Одессе, услышав эти слова, наполнялись скептицизмом.

Желая сосредоточить на себе как можно больше внимания, грузинский политик будет раздавать все больше обещаний, а его противники смогут использовать эти обещания против него. Во время жаркой политической осени, которая нас ждет в Украине, его опыт может играть определенную роль – к сожалению, она не будет конструктивной.