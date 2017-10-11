А где твоя палатка? Найем собирает новый Майдан

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Запустив осенью 2013-го Евромайдан, последствия которого за четыре года довели страну до ручки, те, кого принято называть "грантоедами" в ближайшее время намерены организовать очередную революцию.

Если тогда формальным поводом вывести людей на улицы стало неподписание властью соглашения об Ассоциации с ЕС, то нынешний повод не менее популистичен. На манеже все те же — Мустафа Найем, Сергей Лещенко и целый ряд тех, кто приглашал людей на Революцию достоинства теперь собирают народ, чтобы "заставить власть выполнять свои обещания". Новая массовая акция под стенами Верховной Рады намечена на 17 октября, а в числе требований активистов принятие нового закона о выборах, создание антикоррупционных судов и снятие неприкосновенности с народных депутатов. Поучаствовать в протестах выразили желание целый ряд политсил, каждая из которых намерена внести свой непосильный вклад и в последствии собрать дивиденды. Ведь по одиночке они вряд ли смогли бы на что-то рассчитывать.

По-доброму не получится

Как и четыре года назад организаторы "мирной акции" заранее предупреждают, что в случае чего участникам придется искать в себе скрытые резервы. Депутат от "Самопомочи" Егор Соболев призывает к решительным действиям.

"Люди должны понимать, что именно они являются хозяевами на своей земле", — говорит он. "Я остаюсь сторонником того, что можно договориться по доброму, но прошу всех участников акции протеста быть готовыми к тому, что придется остаться под Верховной Радой не на одну ночь и не на один день. Поверьте этого стоит — страна должна двигаться вперед, а не назад, как сейчас. Уверен, что общество может противопоставить мошенникам во власти свою волю, мудрость и силу. Это только начало!"

Настроены серьезно

К новому майдану готовится и Мустафа Найем. Тот самый, кто сначала призывал народ выходить на улицы и "одеваться теплее", а затем стал депутатом от "Блока Петра Порошенко". Как и четыре года назад возмущение журналиста-политика вызывают весьма обтекаемые вещи.

"В Раде игнорируют все то, что обещала новая власть — закон о выборах, создание антикоррупционных судов и снятие неприкосновенности с народных депутатов. Это вполне устраивает правящую верхушку — у президента постоянно имеется ресурс", — возмущается Найем.

Активно поддакивает и бывший министр обороны Анатолий Гриценко, который в настоящее время возглавляет движение "Гражданская позиция". Не сумев извлечь от участия в Евромайдане каких-то дивидендов, политик наверняка надеется, что новая революция будет гораздо успешнее.

"Если народные депутаты нас не услышат, то нам придется пойти на Банковую — к тем, кто действительно принимает решения, прикрывает и блокирует, ветирует, затягивает процессы", — угрожает Гриценко.

Помощь радикалов

Помочь митингующим вызвались и радикалы, которые в следующий вторник тоже планируют выйти под Верховную Раду.

"Чтобы постоянно не собирать народ под Верховной Радой, требуя каждый раз принятия тех или иных решений, нужно изменить всю эту систему. Власть должна с нами считаться", — заявил представитель "Национального корпуса" Виктор Шандыбало.

Активизировались http://rian.com.ua/analytics/20170919/1027807125.html также и активисты "Автомайдана", которые призывают к протестам не только в Киеве, но и по всей Украине,

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"Мы понимаем, что не все люди смогут 17 октября приехать в Киев и принять участие в акции в Киеве, — говорит активистка Автомайдана Катерина Бутко. — Поэтому призываем людей прийти в этот день под здания обладминистраций и областных центрах и провести там акции с такими же требованиями. Любая политическая сила, которая поддерживает наши требования, может присоединится к нашему меморандуму. В случае чего, мы готовы стоять и требовать до тех пор, пока наши требования не будут выполнены".