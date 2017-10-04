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    Киев

    На месте граффити времен Майдана в Киеве появились новые

    (обновлено: )5010
    О новых граффити на улице Грушевского в украинской столице сообщил блогер в соцсети. Также он опубликовал несколько фотографий с новыми рисунками.
    Новые граффити на месте ранее уничтоженных рисунков времен Евромайдана в Киеве
    facebook.com/sergonaumovich

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Новые граффити появились на месте ранее уничтоженных рисунков времен Евромайдана на улице Грушевского в Киеве. Об этом сообщил блогер Сергей Наумович на своей странице в Facebook.

    Также он опубликовал соответствующие фотографии.

    facebook.com/sergonaumovich
    Новые граффити на месте ранее уничтоженных рисунков времен Евромайдана в Киеве

    "Посмотрите что сейчас на месте граффити Евромайдана на ул. Грушевского. Я, конечно, понимаю, что политтехнологи Вадима Рабиновича очень талантливые и креативные люди. Я, конечно, понимаю, что политика — это "искусство возможного". Я, конечно, понимаю, что для партии "За жульё!" эти места на ул. Грушевского не представляют никакой духовной ценности…", — пишет в недоумении блогер.

    facebook.com/sergonaumovich
    Новые граффити на месте ранее уничтоженных рисунков времен Евромайдана в Киеве

    Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. По факту уничтожения граффити на ул. Грушевского было открыто уголовное производство. 

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