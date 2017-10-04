На месте граффити времен Майдана в Киеве появились новые

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Новые граффити появились на месте ранее уничтоженных рисунков времен Евромайдана на улице Грушевского в Киеве. Об этом сообщил блогер Сергей Наумович на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал соответствующие фотографии.

facebook.com/sergonaumovich Новые граффити на месте ранее уничтоженных рисунков времен Евромайдана в Киеве

"Посмотрите что сейчас на месте граффити Евромайдана на ул. Грушевского. Я, конечно, понимаю, что политтехнологи Вадима Рабиновича очень талантливые и креативные люди. Я, конечно, понимаю, что политика — это "искусство возможного". Я, конечно, понимаю, что для партии "За жульё!" эти места на ул. Грушевского не представляют никакой духовной ценности…", — пишет в недоумении блогер.

facebook.com/sergonaumovich Новые граффити на месте ранее уничтоженных рисунков времен Евромайдана в Киеве

Напомним, в Киеве с фасада магазина "Эмпориум" исчезли граффити, на которых изображены писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка. По факту уничтожения граффити на ул. Грушевского было открыто уголовное производство.