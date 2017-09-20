The Wall Street Journal: у Украины – десятки проблем

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Скоро начнется четвертый год малоинтенсивного противостояния на востоке Украины, пишет в статье для The Wall Street Journal Джудит Миллер.

"Сможет ли Украина устоять и стать при этом свободной, независимой, прозападной страной?" — задается вопросом американская журналистка.

"Вероятность такого исхода — 50 на 50", — сказал мне в эти выходные один опытный дипломат, хорошо знакомый с ситуацией в этом регионе, продолжает автор публикации.

"Его довольно мрачную точку зрения разделяют многие из тех 350 действующих и бывших чиновников, ученых, бизнесменов и журналистов, которые приехали на 14-ю Ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии — двухдневную конференцию, спонсируемую прозападным олигархом Виктором Пинчуком. Хотя президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в европейском и независимом будущем своей страны, в ходе заседаний, а также в личных, откровенных беседах часто звучали опасения и неуверенность", — говорится в статье.

Нужно отдать ей должное, Украине удалось преодолеть такие препятствия, которые могли бы сломать любое менее решительно настроенное государство, пишет американская журналистка, вспоминая о ситуации с Крымом, а также продолжающемся конфликте на Донбассе (ключевом промышленном центра на востоке Украины) что, по мнению автора статьи, с самого начала угрожало "превратить эту страну в политически и экономически несостоятельное государство".

С тех пор ВВП Украины упал на 17%, инфляция выросла на 60%, а гривна потеряла почти 60% своей стоимости, напоминает Джудит Миллер.

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"Однако после двух лет сокращения в 2016 году украинская экономика стабилизировалась и начала медленно расти. По прогнозам Всемирного банка, в 2018 году ее рост составит 3,5%, а в 2019 году – 4%. Недавно международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины со "стабильного" до "позитивного". А на этой неделе Украина возвращается на рынок суверенных облигаций, выпуская евробонды на сумму в 2,5 миллиарда долларов, что является самым заметным признаком восстановления ее экономики", — продолжает автор статьи.

"Многие из достижений Украины объясняются не только помощью Запада и Международного валютного фонда, который предоставил ей 17,5 миллиарда долларов, но и проводимыми правительством реформами, которые позволили привлечь новых инвесторов. С момента избрания Порошенко в 2014 году власти Украины приняли новый налоговый кодекс, в большей степени ориентированный на поддержку бизнеса, закрыли проблемные банки, подняли энерготарифы и внедрили более прозрачную систему госзакупок. Украина согласовала с Евросоюзом договор о свободной торговле, а в июне украинцы получили право путешествовать по странам ЕС без виз", – говорится в публикации.

"Украина больше не зависит от российского природного газа – до 2013 года 99% поставок газа в Украину были из России. В стране наконец появилась свободная пресса и энергичное гражданское общество, вдохновленное успехами Евромайдана – масштабных акций протеста на главной площади Киева, в результате которых в 2014 году коррумпированный президент Виктор Янукович был вынужден бежать из страны", — напоминает американская журналистка.

"Однако в Украине не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Коррупция остается повсеместной, а темпы реформ снизились. По показателям эффективности государственный аппарат Украины занимает второе место с конца в Европе, после Молдовы. Обещания правительства провести земельную реформу и приватизацию некоторых государственных предприятий так и не были выполнены. Недовольство в обществе растет", — продолжает автор публикации.

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"Правительство сделало многое, но этого недостаточно", – отметила Светлана Залищук, депутат украинского парламента, обращаясь к участникам конференции в Киеве.

"Откладывание реформ, – подчеркнул Сума Чакрабарти, президент Европейского банка реконструкции и развития, – это откладывание процесса трансформации (в постсоветское общество)".

"В 2014 году под мощным давлением со стороны западных правительств и МВФ правительство Украины создало новое независимое Национальное антикоррупционное бюро. Киев также расширил полномочия специального прокурора, который с тех пот завел несколько сотен антикоррупционных дел. Однако независимая аналитическая группа VoxUkraine, выступающая с критикой в адрес правительства, заявила, что из-за коррумпированности судебной системы с 2016 года только три высокопоставленных чиновника получили тюремный срок. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил участникам конференции, что ежедневно к ответственности привлекаются как минимум три взяточника, но даже он пожаловался на отсрочки в процессе создания специального антикоррупционного суда", — напомнила Джудит Миллер.

Сам Порошенко тоже не раз оказывался в центре множества коррупционных слухов и жалоб.

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"Президент не помог справиться с коррупцией", – заявила Залищук на прошлой неделе.

"Витрины, заполненные продукцией компании Roshen, которая сделала г-на Порошенко олигархом, можно увидеть почти в любом магазине столицы. И, несмотря на войну, президент прекратил выпуск своей шоколадной продукции в России только после того, как президент Владимир Путин закрыл его фабрику. По мнению некоторых украинцев, их президент воспринимает свой государственный пост в первую очередь как удобную возможность для развития бизнеса", — пишет американская журналистка.

"Украина тратит пять миллиардов долларов или 5% от ее ВВП на оборону. Решение г-на Порошенко назначить двоих своих бывших деловых партнеров на ключевые посты, связанные с расходованием оборонного бюджета, спровоцировало массу обвинений в спекуляции на войне", — говорится в статье.

"Больше всего прибыли из оборонного бюджета извлекает президент", – заявила депутат украинского парламента Оксана Сыроид.

"Украина сейчас также сталкивается с проблемами демографического характера. В этой стране с численностью населения в 45 миллионов человек, уровень смертности превышает уровень рождаемости", — напоминает автор статьи.

Мартин Шумахер, глава Metro Cash & Carry в Украине, указал на то, что ежегодно страну покидают до 200 тысяч украинцев, зачастую молодых и образованных. "Здесь практически нет иммигрантов", — добавила Миллер.

К примеру, человек, имеющий техническую специальность, в Польше будет зарабатывать в три раза больше, чем в Украине, а в Германии, по ее словам, зарплаты — почти в 10 раз выше.

Число молодых политических активистов тоже снижается, как сказал Айварас Абромавичюс, бывший министр экономического развития и торговли Украины. Если год назад из трех тысяч выпускников западных вузов 60 занимали высокие посты в правительстве, сегодня их осталось только 10, пишет Джудит Миллер.

Молодые активисты разочаровались в перспективах реформ изнутри, как сказал мне г-н Абромавичюс после конференции.

"Еще остались островки реформ и надежд, — добавил он, — но нам нужно, чтобы их было гораздо больше".