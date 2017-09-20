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    Париж выступил за размещение миротворцев по всему Донбассу

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (131)

    (обновлено: )35104
    Посол Франции в Москве Сильви Берманн назвал интересным предложение России по вопросу размещения миротворческой миссия ООН в Донбассе и заявил, что оно будет изучено в рамках ООН.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен – РИА Новости Украина. Париж считает, что миротворческая миссия ООН должна размещаться на всей территории Донбасса, но в любом случае готов рассмотреть предложение России по этому вопросу, заявила в интервью РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн.

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    "Мы считаем это предложение интересным. Оно будет изучено в рамках ООН. Мы считаем, что эта миссия должна, скорее, размещаться на всей территории Донбасса, но в любом случае мы рассмотрим предложение России", — пояснила французский дипломат.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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