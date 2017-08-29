Наши опять пошумели в Европе. О проблеме с нелегальными мигрантами

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Не прошло и двух месяцев, как Украина получила безвиз, а украинцы уже успели отличиться. Как сообщило издание DW, украинские мигранты оказались в лидерах по числу нелегально работающих в Германии.

Лишь в первом полугодии 2017 года в Германии открыли более 65 тысяч производств в отношении нелегально трудоустроенных людей, что на 5% больше, чем в прошлом году. При этом количество новых производств выросло в этом году на 28%, составив 941 дело.

"Незаконно трудоустроенные лица, которые нелегально находятся (в ФРГ. — Ред.), происходят преимущественно из десяти стран: Украины, Албании, Сербии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Македонии, Турции, Косово, Молдовы и Ганы", — говорится в материале.

"Черные ласточки" безвиза

Жаловались на украинцев-нелегалов ранее и в Польше. В начале августа СМИ потрясла новость о том, что из Польши депортируют 21 гражданина Украины. Сообщалось, что украинцев задержали якобы из-за нарушения правил пребывания в Польше.

"У 16 украинцев были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", — сообщали в Пограничной службе Польши.

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По указанному факту были возбуждены административные производства.

При этом в МИДе Украины лишь заявили, что выясняют информацию.

Следует отметить, что с начала конфликта на Донбассе Польша обогнала РФ и вышла на первое место по посещаемости украинцев. Так, если в 2013 году Россию посетили 6,2 млн украинцев, то в 2015 году — уже 4,1 млн. Для сравнения, Польшу в 2015 году — 9,5 млн.

Однако после введения безвиза в Польше серьезно обеспокоились наплывом украинских заробитчан.

"Правительство должно как можно скорее выработать новую иммиграционную политику, потому что украинские рабочие — почти в каждой второй польской компании", — отмечал Марцин Качмарчик, журналист Newsweek.

В то же время министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заверял, что Польша пересмотрит миграционную политику из-за гастарбайтеров из Украины.

"По моей инициативе Совет министров аннулировал документ "Миграционная политика Польши", поскольку он не соответствовал проблемам, которые стоят перед нашей страной. Он не учитывал миграционный кризис, с которым столкнулась Европа", — рассказал министр.

А замглавы МВД Польши Якуб Скиба отмечал, что при разработке новой миграционной политики страны, следует отделять беженцев от экономических мигрантов, а также отдельно разработать политику в отношении экономических мигрантов из Украины.

Без виз, но не без правил

Хоть долгожданный безвиз и открыл украинцам границы с ЕС, но свои-то правила ни для кого не отменял.

Как известно, безвиз не дает права работать за границей — для этого, как и прежде, нужно получить разрешение и оформить рабочую визу. l

Срок пребывания в шенгенской зоне для всех одинаковый — 90 дней на полгода, жить постоянно или работать нельзя.

Для работы в странах ЕС нужна специальная рабочая виза и разрешение на трудоустройство. Кроме того, законы Евросоюза гласят, что разрешение на работу действительно только в той стране, которая его выдала.

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Об этом предупреждают и эксперты: отмена визового режима для украинцев не является эквивалентом разрешения на работу. Европа начнет закручивать "гайки" по причине наплыва нелегалов, а они непременно появятся.

Тем более, что в утвержденном Советом ЕС документе о предоставлении Украине безвизового режима значится, что ЕС может приостановить его действие в случае проблем у Украины с миграцией и безопасностью.

По материалам из открытых источников интернет