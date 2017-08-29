наверх
29.08.201707:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Наши опять пошумели в Европе. О проблеме с нелегальными мигрантами

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (659)

    (обновлено: )14810
    Не прошло и двух месяцев, как Украина получила безвиз, а наши граждане успели отличиться. Из-за наплыва нелегалов в Германии и Польше уже начали закручивать "гайки". Впрочем, не удивительно, ведь свои правила ЕС не отменял.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Не прошло и двух месяцев, как Украина получила безвиз, а украинцы уже успели отличиться. Как сообщило издание DW, украинские мигранты оказались в лидерах по числу нелегально работающих в Германии.

    Лишь в первом полугодии 2017 года в Германии открыли более 65 тысяч производств в отношении нелегально трудоустроенных людей, что на 5%  больше, чем в прошлом году. При этом количество новых производств выросло в этом году на 28%, составив 941 дело.

    Ирина Сушко
    Скриншот Голос Столицы
    Безвиз и кнут. Украину ждет жесткий мониторинг ЕС - Сушко

    "Незаконно трудоустроенные лица, которые нелегально находятся (в ФРГ. — Ред.), происходят преимущественно из десяти стран: Украины, Албании, Сербии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Македонии, Турции, Косово, Молдовы и Ганы", — говорится в материале.

    "Черные ласточки" безвиза

    Жаловались на украинцев-нелегалов ранее и в Польше. В начале августа СМИ потрясла новость о том, что из Польши депортируют 21 гражданина Украины. Сообщалось, что украинцев задержали якобы из-за нарушения правил пребывания в Польше.

    "У 16 украинцев были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", — сообщали в Пограничной службе Польши. 

    Читайте также: Достали? Польша меняет миграционную политику из-за заробитчан Украины 

    По указанному факту были возбуждены административные производства.

    При этом в МИДе Украины лишь заявили, что выясняют информацию. 

    Следует отметить, что с начала конфликта на Донбассе Польша обогнала РФ и вышла на первое место по посещаемости украинцев. Так, если в 2013 году Россию посетили 6,2 млн украинцев, то в 2015 году — уже 4,1 млн. Для сравнения, Польшу в 2015 году — 9,5 млн.

    Однако после введения безвиза в Польше серьезно обеспокоились наплывом украинских заробитчан. 

    "Правительство должно как можно скорее выработать новую иммиграционную политику, потому что украинские рабочие — почти в каждой второй польской компании", — отмечал Марцин Качмарчик, журналист Newsweek.

    Гастарбайтеры. Архивное фото
    Diennikwschodni.pl
    Милости просим на работу. Безвиз, который на руку европейцам

    В то же время министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заверял, что Польша пересмотрит миграционную политику из-за гастарбайтеров из Украины.

    о моей инициативе Совет министров аннулировал документ "Миграционная политика Польши", поскольку он не соответствовал проблемам, которые стоят перед нашей страной. Он не учитывал миграционный кризис, с которым столкнулась Европа", — рассказал министр. 

    А замглавы МВД Польши Якуб Скиба отмечал, что при разработке новой миграционной политики страны, следует отделять беженцев от экономических мигрантов, а также отдельно разработать политику в отношении экономических мигрантов из Украины.

    Без виз, но не без правил 

    Хоть долгожданный безвиз и открыл украинцам границы с ЕС, но свои-то правила ни для кого не отменял. 

    Как известно, безвиз не дает права работать за границей — для этого, как и прежде, нужно получить разрешение и оформить рабочую визу. l

    Срок пребывания в шенгенской зоне для всех одинаковый — 90 дней на полгода, жить постоянно или работать нельзя. 

    Для работы в странах ЕС нужна специальная рабочая виза и разрешение на трудоустройство. Кроме того, законы Евросоюза гласят, что разрешение на работу действительно только в той стране, которая его выдала.

    Читайте также: Нужное подчеркнуть: оружие из США для мира или большой войны?

    Об этом предупреждают и эксперты: отмена визового режима для украинцев не является эквивалентом разрешения на работу. Европа начнет закручивать "гайки" по причине наплыва нелегалов, а они непременно появятся.  

    Тем более, что в утвержденном Советом ЕС документе о предоставлении Украине безвизового режима значится, что ЕС может приостановить его действие в случае проблем у Украины с миграцией и безопасностью. 

    По материалам из открытых источников интернет 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Ураган "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Украинский военный
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе