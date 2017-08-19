После безвиза туры по Европе разлетаются - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Эксперты туристического сервиса Momondo рассказали, где выгоднее отдыхать украинцам и жителям других стран СНГ. Самой бюджетной страной они назвали Индию. По подсчетам экспертов, здесь двое туристов могут уложиться в 890 гривен в день.

Второе место в рейтинге досталось Тунису, где отдых лишь немного дороже — день для двух экономных путешественников обойдется примерно в 910 гривен. Замыкает топ-тройку Молдавия с показателем в 925 гривен.

Самой дорогой в этом рейтинге оказалась Швейцария. В этой стране день отдыха обойдется приблизительно в 5460 гривен на двоих.

Эксперты оценивали стоимость так называемой отпускной корзины — набора популярных у путешественников товаров и услуг. Сюда включили обед на двоих в кафе или ресторане, покупку еды в супермаркетах и на рынках, поездки на такси и общественном транспорте в один конец.

Какие туристические направления сегодня популярны у украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор по туризму компании "Артекс 94" Сергей Филянин.

Голос Столицы Сергей Филялин

Какие бы страны вы назвали самыми выгодными в финансовом плане для украинцев?

— В сентябре, например, уже немного легче с ценами, особенно на море, кто хочет к морю — есть такая возможность. И стоимость в сентябре уже более интересна, чем в августе, и кто не успел, может еще отправиться отдохнуть, и стоимость может быть от 300 евро с перелетом, есть такие предложение по Хорватии, Черногории, Албании, например, очень интересные предложения. Египет остается очень привлекательным в летнее время, поскольку это не есть летние направления, более осенние, зимние, поэтому Египет привлекает тех, кто не может себе по бюджету позволить Турцию.

А Индия, Тунис, Молдова — насколько они востребованы у украинцев?

— На самом деле, это такой очень анализ странный, потому что Индия — это страна, безусловно, очень интересная, действительно, долететь до неё не так просто и далеко, и дорого, но Индия вызывает интерес в основном экскурсионными турами. Тунис — это всегда интересно, это интересная страна для морского отдыха, но Молдова — я не комментирую, наверное, очень специфично, наверное, для ближайших районов Одессы и т.д. Молдова… не знаю, почему она попала в список рейтинга.

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Насколько сильно вырос туристический поток в ЕС после введения безвиза?

— Он возрос безусловно, потому что многие почувствовали возможность в последнюю секунду решать свой отпуск, и эта возможность действительно оказалась решающей в выборе направлений. Поэтому многие тянутся сейчас в визовые страны европейские, в Италию многие едут, в Грецию, то, что раньше было проблемно с визами, сейчас поток явно оживился.

Сейчас все больше путешественников отказываются от услуг туркомпаний, выбирают самостоятельные поездки. Это уже тенденция?

— Это тенденция, да, она будет оставаться. Но в любом случае, самостоятельное путешествие — это определенный риск, который берет на себя сам путешествующий, и который везет с собой семью, детей, сам считает свой бюджет, он сам рискует. Рискует во всех фазах путешествия, начиная от самолетов, перелетов, может быть отложенных, перенесенных, задержанных, качества отелей, которые не всегда можно в Интернете оценить достаточно… Не скажу, что турфирмы очень пострадали от этого. Наоборот, безвиз дал возможность туркомпаниями продавать больше.

Куда еще можно успеть улететь в августе, какие направления перегружены? Стоит ли вообще ехать за границу, может, лучше сосредоточиться на внутреннем туризме?

— Внутренний туризм не будет альтернативой прямой отдыху на красивых пляжах Средиземного моря, в любом случае, поэтому, я не думаю, что это альтернатива. А в последние дни августа улететь уже довольно трудно, почти все продано, и продавать уже нечего. Уже все куплено, кто в последний момент решается. Все уже думают о сентябре, о бархатном сезоне, и на самом деле, сентябрь — тоже напряженный месяц. Раньше было возможно полететь в сентябре дешевле, и было наличие мест. В этом году не совсем так: хорошие отели за разумные деньги разбираются заранее, поэтому сентябрь ожидаем очень напряженным, особенно у нас экскурсионные туры, потому что жара спадает, и люди вспоминают, что можно еще посмотреть, кроме того что отдохнуть на море, поэтому экскурсионные туры пользуются очень большим спросом, по Италии, по Европе — очень спрашиваются в сентябре, поэтому почти все продано.

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Можно ли попасть в какую-то беду в таком случае? Потому что когда мы спешим, можем купить кота в мешке?

— Я соглашусь с тем, что надо в любом случае проверять тот источник, который предоставляет вам возможность отдыха. Либо это турфирма, о которой надо наводить справки и пользоваться услугами опытных и проверенных турфирм, это однозначно. А интернет остается интернетом и риск, попасть в неприятности может быть у любого, потому что интернет — это открытое море, и бывают накладки всегда. Турфирмы в случае каких-то неприятностей могут что-то сделать для туриста и помочь ему. Если он сам путешествует, он сам себе испортит отдых и своей семье в первую очередь.

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Напомним, туристам, которые отправляются в Барселону, нужно быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и предусмотреть альтернативные пути возвращения домой, подчеркнул начальник управления МИДа Василий Кирилич.