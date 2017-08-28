Нужное подчеркнуть: оружие из США для мира или большой войны?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Поставки летального оружия из США – одна из главных целей нынешней украинской власти. Даже если об этом не говорится прямо, в телеэфирах и интервью, так или иначе помощи от "западных партнеров" ждут и на нее надеются.

Летальное оружие (от лат. letalis — "смертельный") — оружие, предназначенное для уничтожения живой силы противника.

В США тоже хватает желающих вооружить Украину. Особо на этом фронте отличился сенатор-"ястреб" Джон Маккейн. Еще в фервале 2017 года он обратился с письмом к президенту Дональду Трампу с просьбой предоставить летальное оружие Украине. В августе Министерство обороны США попросило администрацию Трампа предоставить Украине высокотехнологичное противотанковое вооружение. Как сообщало издание NBC News, предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью приблизительно около 50 млн долларов.

Конгресс США одобрил предоставление Украине оружия летального действия, среди которого – ракеты Javelin. Теперь решение – за Трампом.

А во время недавнего визита в Киеве министр обороны США Джеймс Мэттис подчеркнул, что Америка окажет Украине поддержку, но не стал обещать поставок "смертельного" оружия.

Вопрос большой

31 мая 2017 года Украина прямо попросила США предоставить ей летальное оружие. Тогда председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко провела встречу с сенатором США Кори Энтони Букером.

"Во время встречи представители Украины сосредоточили внимание на важности проведения реформ в военной сфере, таких как образование военных кадров и повышение квалификации в военнослужащих. Украина в очередной раз призвала США предоставить летальное оружие", — говорилось в сообщнеии по итогам встречи.

На разных уровнях идею вооружить Украину из-за океана озвучивали с 2014 года. Но до сих пор ни противотанковых ракетных комплексов Javelin, ни иных смертоносных вооружений на страна не получила.

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В Украине отмечали, что в документе об оборонных расходах США на 2017 год выделены 150 миллионов долларов, которые предусматривают возможность поставок оборонного летального оружия. Но подобная практика существовала и раньше – в 2015 и 2016 годах. Возможность заложена, но решения о поставках так и не приняли.

Как сообщали эксперты, прежний президент США Барак Обама считал, что передача Киеву летального оборонительного оружия усугубит ситуацию в Донбассе. Также это привело бы к большим разногласиям между Европой и США, потому что Германия и Франции были уверены, что поставки тех же Javelin – это переход "красной линии", основание для глобального конфликта.

Однозначно против поставок летального оружия выступает Кремль. Позицию РФ выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных поставках в Украину из США американских противотанковых ракет. Песков заявил, что "все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности".

"Поставок точно не будет"

Но в риторике украинской власти "летальное оружие из-за океана" остается постоянной темой, особенно во время обострений в Донбассе. Видимо, это один из способов показать, что "Запад с нами", по-прежнему поддерживает Украину.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что США точно не поставит Киеву летального оружия, но "будет военно-техническое имущество, возможно какие-то РЛС, возможно средства связи, примерно в таких рамках. Но в рамках той суммы, которая заложена в бюджете США".

Сейчас США оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, на западе страны американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины.