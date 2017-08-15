Американское летальное оружие поступило в Украину - журналист

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Украина закупила в США снайперские винтовки и небольшую партию ручных гранатометов, сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Американское летальное оружие уже в Украине. После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107 Вооруженным силам и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку – ручные гранатометы PSRL-1. В апреле 2017-го Нацгвардия купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA. Гранатометы уже поступили на вооружение ряда подразделений, в частности, полка "Азов" и бригады быстрого реагирования 3018", — написал Бутусов на своей странице в Facebook.

Согласно его данным, гранатомет представляет собой американскую модификацию советского гранатомета РПГ-7, который состоит на вооружении в Украине.

"Но главное, конечно, в этой истории отнюдь не 100 гранатометов — поставка символическая, на самом деле. Главное, что вслед за "Барретами" Украине удалось осуществить еще одну поставку летального оружия из США. Нет сомнений, что американские контролирующие органы сделку зафиксировали, однако не отменили, несмотря на действующий запрет на поставку летального оружия в Украину", — резюмировал журналист.

Пост Юрия Бутусова

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечалось, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".