WSJ: коррупция и экономика стали причинами двух революций в Украине

РИА Новости Украина

Кампания в поддержку радикальных изменений, поддерживаемая сторонниками Украины на Западе, усугубляет те разногласия, которые сейчас существуют внутри украинского правительства. В настоящий момент некоторые чиновники даже призывают уволить или начать расследование в отношении министра финансов Украины, пишет Джеймс Марсон в статье для американской The Wall Street Journal.

Эти столкновения вызывают тревогу у США и Евросоюза и превращаются в новую проблему для экономики Украины, которая пытается восстановиться после двухлетней рецессии, спровоцированной аннексией Крыма Россией в 2014 году и военными действиями на востоке Украины.

Министр финансов Украины Александр Данилюк – это ключевая фигура от украинской стороны на переговорах с Международным валютным фондом, которые должны продолжиться в ближайшее время. Он активно выступает в поддержку пересмотра системы управления государственными финансами и уменьшения степени вмешательства официальных властей в бизнес – считается, что эти меры позволят обуздать коррупцию.

Попытки г-на Данилюка и его сторонников ослабить контроль правительства над экономикой и перестроить неэффективную государственную сферу спровоцировали нападки со стороны его оппонентов, обвиняющих его в том, что он якобы мешает их работе.

"Это не удивляет, — сказал г-н Данилюк. — Мы работаем над тем, чтобы изменить старую систему и старые правила, и вполне логично, что система сопротивляется".

Генеральный прокурор Юрий Луценко, назначенный на эту должность президентом Петром Порошенко, в конце августа сказал своим подчиненным, что он написал премьер-министру страны, попросив его уволить г-на Данилюка – об этом сообщила пресс-секретарь г-на Луценко. Представитель премьер-министра Владимира Гройсмана не отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию.

Два других высокопоставленных чиновника публично призвали провести расследование в отношении г-на Данилюка и проверить обоснованность его бюджетных решений.

Сам г-н Данилюк утверждает, что он не совершал ничего противозаконного и что множество обвинений, которые сейчас звучат в его адрес, – это "попытки отвлечь внимание, зачастую сознательные и призванные расстроить наши планы".

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Г-н Данилюк недавно сумел укрепить свои позиции на должности министра финансов, когда генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, заведенное против него в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, о чем сообщило Министерство финансов Украины.

В понедельник, 11 сентября, г-н Данилюк начал встречаться с международными инвесторами с целью договориться о продаже первой партии украинских евробондов с момента реструктуризации внешнего долга в размере 15 миллиардов долларов в 2015 году.

Другие чиновники-реформаторы и борцы с коррупцией уже пожаловались на давление со стороны официальных властей, чем вызвали тревогу у Запада. США и Евросоюз предоставляли финансовую помощь украинскому правительству при условии, что оно проведет определенные экономические реформы и будет бороться с коррупцией.

"Члены гражданского общества играют важнейшую роль в обеспечении прозрачности. Направленное против них давление – это шаг назад", – написали представители американского посольства в Киеве на официальной странице в Twitter в марте.

Сторонники Украины на Западе высоко оценивали те перемены, которые произошли в украинской экономике и системе управления с момента прихода к власти прозападного правительства в 2014 году. Однако в последние несколько месяцев они стали гораздо чаще выступать с критикой в связи с тем, что темпы изменений снизились.

"Украине необходимо продолжить решительное движение по пути укрепления диктатуры закона и ограничения влияния устоявшихся интересов", – заявила в августе посол США Мэри Йованович.

МВФ тоже выступил с критикой того, что он назвал медленным прогрессом в реализации мер, призванных сделать экономику Украины открытой и подстегнуть ее рост. Первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон отправился в Украину, чтобы оценить, сможет ли Украина реализовать подобные меры.

МВФ предоставил Украине займы в размере нескольких миллиардов долларов в обмен на обещание принять меры для укрепления государственной финансовой системы. Однако призывы МВФ к приватизации государственных предприятий и созданию рынка земли натолкнулись на сопротивление со стороны некоторых законодателей, утверждающих, что эти перемены принесут мало пользы. Попытки укрепить диктатуру закона посредством внесения изменений в судебную систему тоже прекратились.

Коррупция и экономическое неравенство стали причинами двух революций, произошедших на Украине за последние 15 лет, и, как показывают результаты множество опросов, многие украинцы недовольны результатами правления г-на Порошенко, чей рейтинг одобрения, согласно данным GfK Ukraine, в июле составил 17%.

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Президент добился некоторых успехов с момента прихода к власти в 2014 году, когда экономика страны погрузилась в состояние рецессии, а на востоке разгорелся вооруженный конфликт. Украина создала Национальное антикоррупционное бюро и начала наводить порядок в своей банковской системе.

"Это самое открытое и прозрачное правительство, которое когда-либо было на Украине, – сказал Энди Гундер, президент Американской торговой палаты на Украине. – Мы хотим увидеть нечто большее, в частности некоррумпированные суды, приватизацию государственных предприятий и продолжение реализации программы МВФ".

Став министром финансов в апреле 2016 года, 42-летний г-н Данилюк, бывший консультант McKinsey & Co и директор инвестиционного фонда, возглавил процесс реформирования системы налоговых вычетов, где многие годы процветала коррупция. Он помог разработать законопроект, необходимый для получения новых кредитов от МВФ осенью этого года, и стремится реформировать государственную фискальную службу, уменьшив бюрократический аппарат, внедрив систему подачи документов онлайн и упразднив налоговую полицию.

Г-н Данилюк также пытается сократить бюджет влиятельной Генеральной прокуратуры Украины и ограничить полномочия правоохранительных органов в расследовании экономических преступлений.

Борцы с коррупцией обвиняли эти органы в коррупции и превышении их служебных полномочий.

"Каждый день ко мне приходят люди, чтобы рассказать о рейдах, совершаемых на их предприятиях сотрудниками Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и прокуратурой", – сказал Сергей Лещенко, депутат и бывший журналист.

Представители этих агентств не ответили на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.

"Данилюк — это двигатель в процессе проведения реформ, — сказал Тимоти Эш, старший стратег по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management. – Вероятнее всего, он перешел кому-то дорогу".

Некоторые активисты и чиновники, борющиеся с коррупцией, тоже жалуются на попытки их запугать. Финансируемая США неправительственная организация Anti-Corruption Action Center сообщила, что ее сотрудники подвергаются нападкам различного характера, включая налоговые проверки и даже публикацию видео, посвященного фиктивному расследованию в отношении ее директора.

Артем Сытник, глава Национального антикоррупционного бюро, которое должно расследовать факты коррупции на самом высоком уровне, пожаловался, что на его следователей тоже оказывается давление.