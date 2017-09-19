New Statesman. Экономика Украины - все дальше от нормы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Размещение нового выпуска еврооблигаций Украины на следующей неделе ознаменует самый значительный шаг страны к восстановлению своего экономического суверенитета с момента начала вооруженного конфликта на Востоке страны в 2014 году, пишет в статье для New Statesman Дэвид Кларк.

"Мало кто из тех, кто следит за событиями в Украине, ожидал, что страна так быстро вернется на рынок суверенных долгов. Тем не менее, инвесторы с удовлетворением восприняли перспективу размещения нового выпуска облигаций", — говорится в публикации.

"Стоит принять во внимание и масштабы этого благоприятного поворота. На пике кризиса украинская валюта, гривна, обесценилась по отношению к доллару на 59%, золотовалютные резервы сократились до 7,5 миллиарда долларов, инфляция подскочила до 61%, а валовой внутренний продукт сократился на 17%. Сегодня же картина — абсолютно иная", — отмечает автор статьи.

Стоимость гривны восстановилась на 80%, пополнились золотовалютные резервы, а инфляция, как ожидается, снизится к концу текущего года до однозначных чисел. По прогнозам Всемирного банка, в 2017 году экономический рост Украины составил 2%, в следующем году он должен достичь 3,5%, а еще через год — 4%. Недавно рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз для Украины со "стабильного" на "положительный", — напомнил Дэвид Кларк.

"Безусловно, это не стало бы возможным без той жизненно важной финансовой помощи, которую оказывают Украине западные союзники — особенно без кредита на сумму 17,5 миллиарда долларов, предоставленного Международным валютным фондом. Возможно, более важными, чем сами деньги, были условия, выдвинутые МВФ для получения этой финансовой помощи, которые дали толчок реформам, необходимым для того, чтобы Украина вновь начала развиваться", — продолжает журналист.

"В результате в стране, помимо прочего, было оптимизировано налоговое законодательство — оно стало более простым и более благоприятным для бизнеса. Была введена открытая и прозрачная система государственных закупок. Было создано новое Национальное антикоррупционное бюро, а также были предприняты меры по укреплению финансового сектора путем закрытия неустойчивых банков и рекапитализации других", — напомнил автор статьи.

Решение давно назревшего вопроса повышения внутренних тарифов на энергоносители до рыночного уровня позволило укрепить государственную финансовую систему Украины и ликвидировать один из основных источников коррупции и неэффективности, говорится в публикации.

"Роль МВФ, который настойчиво требовал проведения многих из этих реформ, имеет решающее значение. В связи с этим существуют опасения, что способность Украины вернуться на международные рынки капитала может привести к снижению влияния МВФ и ослабить стимул для проведения дальнейших реформ. При таком пессимистическом сценарии значение имеют лишь те реформы, которые могут осуществляться под давлением извне", — пишет Дэвид Кларк.

"Тем не менее, это предположение можно признать ошибочным по двум причинам. Те, кто так считает, недооценивают, насколько Украина настроена на реформы, насколько она прониклась реформистскими идеями. Во-вторых, они преувеличивают благоразумие и дальновидность, с которыми МВФ порой осуществляет свои полномочия. Существует по крайней мере одна сфера, в которой укрепление Украины может способствовать проведению более эффективной политики", — полагает автор публикации.

"Когда на следующей неделе в Киев прибудет миссия МВФ, главными в повестке дня станут два вопроса: пенсионная и земельная реформы. Прогресс в этих направлениях считается важнейшим условием для получения следующего транша в рамках финансирования МВФ. В отношении мер, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости пенсионной системы, существует единое мнение", — говорится в статье.

"Законопроект об увеличении с 15 до 25 лет минимального трудового (страхового) стажа, дающего право на получение пенсии, уже находится на рассмотрении в украинском парламенте. Однако вопрос о земельной реформе является более спорным. С 2002 года в стране действует мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. В июле по причине возражений против его отмены правительство не внесло подготовленный законопроект на рассмотрение в Раду", — напомнил журналист.

"Никто не спорит, что создание функционирующего рынка земли будет для Украины выгодным. Имеющиеся в Украине земли сельскохозяйственного назначения, площадь которых составляет 41 миллион гектаров, являются ее крупным и наиболее недоиспользованным активом страны. Эти земли могут привлечь десятки миллиардов долларов новых инвестиций и в течение десяти лет обеспечить увеличение ВВП примерно на 12,5%", — продолжает Дэвид Кларк.

"Однако существуют вполне обоснованные опасения, что резкая либерализация может привести к обострению некоторых из наиболее трудноразрешимых проблем страны. Прежде всего, речь идет об укоренившейся власти олигархов, чрезмерной концентрации богатств и сопутствующей им системной коррупции", — отмечает автор статьи.

"Мы уже это проходили. В первые посткоммунистические годы приватизация в рамках шоковой терапии зачастую проводилась прежде, чем вводились необходимые нормативно-правовые гарантии. Это позволило "своим людям" — в том числе со связями в преступном мире — скупить активы за бесценок и по мере восстановления их реальной рыночной стоимости стремительно разбогатеть", — говорится в публикации.

"Многие здравомыслящие украинцы обеспокоены тем, что в стране, где права собственности по-прежнему должным образом не защищены, и большинству людей не хватает ресурсов для того, чтобы заявить о себе на рынке, воспользоваться преимуществами либерализации опять смогут те, у кого есть деньги и связи, позволяющие обойти закон. К этим проблемам необходимо отнестись серьезно", — предостерегает Дэвид Кларк.

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"На основе собственного опыта МВФ должен избегать навязывания "идеологизированных" проектов без должного учета местных особенностей. Вместо того чтобы считать скептицизм свидетельством того, что Украина отступает от реформ, ему следует работать с правительством и, что не менее важно, с гражданским обществом. Они вместе должны разработать систему купли-продажи сельскохозяйственных земель, которая позволила бы максимально увеличить число тех, кому это будет выгодно. И не страшно, если на реализацию этой реформы потребуется дополнительное время. Со временем от этого будет лучше и для Украины, и для ее зарубежных партнеров", — полагает автор статьи.