Кредитный рейтинг Украины находится в "мусорной" группе - Устенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе этой международной организации. Ранее Украина находилась в диапазоне — Caa3, а теперь поднялась на ступень — до Caa2. Прогноз по экономике изменен со "стабильного" на "позитивный".

В агентстве повышения рейтинга объяснили общим воздействиям структурных реформ в Украине, которые могут помочь правительству справиться с долговой нагрузкой, а также улучшением позиции страны на внешних рынках.

Позицию с кредитным рейтингом Украины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Что означают индексы Caa-3 и Caa-2?

— Есть несколько ведущих мировых агентств, которые занимаются оценкой риска, который есть в стране. Эти агентств оценивают риск в стране. Соответственно, исходя из этого риска, может быть доходность на вложенный капитал, когда ты вкладываешь деньги в эту экономику. Чем более она рискованная, тем большую прибыльность ты должен получить. Во-вторых, чем более высокий риск в экономике, тем более дорогими будут для этой страны заимствования. Например, Украина, для которой поднялся этот рейтинг сейчас, а агентства Moody's, King Features Syndicate, Standard&Poor's — три основных таких мировых агентства. То, что произошло, эти изменения, они разные. Кстати сказать, в одних агентствах есть B уровни. Здесь есть, вы видите, уровни C. Но для вас и для слушателей важно понимать то, что все эти рейтинги — это так называемые "мусорные рейтинги". И увеличение рейтинга для Украины — это все равно оставляет ее в группе мусорных рейтинга. Пять уровней, по остальным рейтингам Украина находится ниже инвестиционного уровня. По данному рейтингу произошли такие изменения, она находится четыре ступени ниже так называемого инвестиционного уровня. Исходя из этого и будет зависеть стоимость заимствований для страны. Но кроме всего прочего, вы говорите есть позитивный, да, поменяли на позитивный, называется Outlook прогноз. Его поменяли на позитивный. Может быть три вида вот этого прогноза, он может быть позитивный, может быть стабильный, а может быть негативный. Негативный и стабильный — понятно, что это негативный — это плохо. Стабильный — это значит, что ничего не меняется. У Украины по всем остальным рейтинговым агентствам идет вот этот Outlook перспектива. Перспектива идет стабильная. Здесь она изменена на позитив. То есть это хорошее действие. Но мы остаемся на четыре уровня ниже так называемого инвестиционного уровня. Они в своем пресс-релизе говорят о том, что ситуация немного улучшилась, потому что если бы она намного улучшилась, мы бы увидели с вами Украину не в группе четыре ступени ниже инвестиционного уровня, а группе, например, одна, две ступени ниже инвестиционного уровня. Почему для нас это важно? Потому что Украина планирует выйти на внешние рынки заимствования капитала. Об этом в общем-то говорится в меморандуме о сотрудничестве с МВФ. Но также были непрямые и прямые заявления со стороны Министерства финансов и Кабмина украинского. Это означает, что, если мы запланируем выйти на внешние рынки заимствования капитала при такой ситуации, которая есть, при таком рейтинге, мы должны рассчитывать на то, что мы можем с вами, наверное, одолжить где-то в районе под 8% годовых. Это безумно дорого. Если сравните со странами, которые относятся к вопросу об агентствах, если вы сравните со странами, которые относятся к рейтингу ААА, европейская, большая часть европейских стран, например, США, Япония, вы увидите, что вот эти страны в состоянии одалживать. Например, под 0,5% годовых, под 1% годовых. А Украина фактически в восемь раз дороже, чем все остальные страны. То есть это очень дорогие заимствования.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко

Насколько показатели Moody's влиятельны на сотрудничество Украины и МВФ?

— Они не имеют никакого значения, кроме как единственная возможность, что специалисты МВФ могут понимать, что Украина может чуть дешевле одалживать деньги на внешних рынках капитала, если вдруг захочет это сделать. В договоре о сотрудничестве с МВФ граница стоит, граничный потолок, под который Украине в принципе разрешено заимствовать — это 9% годовых. При таком раскладе возможно это будет около 8% годовых. То есть это уже дешевле. Так что это не плохо, но принципиально это никак не влияет. На сотрудничество с МВФ влияет борьба с коррупцией. На сотрудничество с МВФ влияет, например, проведение реформы судебной системы, земельная, пенсионная реформа. Такого рода вещи влияют более активно. А это чисто финансовый параметр. И опять-таки не стоит думать, что там просто совершенно изумительный пресс-релиз от Moody's. Там он четко показывает на массу недостатков и проблем, которые есть в украинской экономике. Они просто говорят, что есть определенный прогресс и перспективы по решению проблем, которые есть, они улучшаются. И опять-таки не стоит думать, что мы вдруг начали расти взрывными темпами. Наши темпы роста за первое полугодие этого года меньше 2%. В то время, как на наших западных границах большая часть экономик росла более высокими темпами. Это значит, наше отставание просто увеличилось. Нет, но есть возможность. Вот они говорят — есть возможность. Эту возможность важно не упустить, поэтому этот рейтинг надо истолковывать позитивно с той точки зрения, что есть возможность дальше двигаться. Это не признание заслуг, это показ того, что есть возможность двигаться дальше. И вот Moody's думает, что Украина будет проводить реформы, а это соответственно улучшит ситуацию экономическую, даст возможность привлекать в страну дополнительные инвестиции и закладывать основы для будущего экономического роста.

Что это за возможности?

— Я не считаю, что кто-то может и кто-то вправе решить, сказать предпринимателю, в каком секторе экономики он должен работать, какой сектор более эффективный, какой менее эффективный. Все это больше решает, на мой взгляд рынок, нежели просто какой-нибудь бюрократ, сидящий в украинском правительстве или где-нибудь в правительстве Брюсселя. То есть это точно не правильный был бы подход, на мой взгляд. По крайней мере, к жизни. Я не знаю ни одного примера в мире для того, чтобы сказать, что кто-то стал супердержавой просто из-за того, что она аграрная супердержава. Я не слышал ни одной страны, например, африканской, которая занималась производством, например, кофе и при этом стала супердержавой. Равно как и я не знаю примеров стран, которые стали супердержавами просто из-за сельского хозяйства. И Канада, где достаточно высокий уровень, доля сельского хозяйства, аграрного бизнеса в структуре валового внутреннего продукта. Она супердержава не потому что она аграрная, а потому что она как раз занимается, кроме всего прочего, и другими направлениями. Но, тем не менее, я считаю, что у Украины есть колоссальный потенциал для развития. Этот колоссальный потенциал для развития — это не только наша ориентация на теперешний момент времени, которая существует на товарах с низким уровнем добавленной стоимости, а это именно то, на что мы ориентируемся сейчас. Посмотрите, 1901-1916 годы. Шли достаточно известные исследования профессора из Филадельфийского университета. В 1901-1916 годы Украина в рамках Российской империи является территорией экспортно-ориентированной, 80% нашего экспорта в тот период времени составляют зерно, металлы, продукция пищевой промышленности. Конец 2016 года. Сто лет прошло после этого исследования, и Украина является экспортно-ориентированной державой уже не в рамках Российской империи, а самостоятельно. И 65% ее экспорта представляют из себя снова те же товары с низким уровнем добавленной стоимости — металлы, продукция сельского хозяйства, но добавилось туда еще химпроизводство.

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Но 100 лет прошло, а подвижка такая незначительная. Поэтому, конечно, это очень печально, когда страна ориентируется не в производстве каких-то высокотехнологических продуктов, а, к сожалению, производит продукты с низким уровнем добавленной стоимости, давая возможность при этом кому-то на себе потом зарабатывать. И эта ситуация не будет изменена до тех пор, пока конечно не начнется здесь активно внутреннее производство по другим направлениям. Но это легче, конечно, сказать, чем сделать. Для того, чтобы оно началось, для того, чтобы бизнесмены поверили в то, что им стоит вкладывать в эту экономику, они должны видеть какие-нибудь позитивные подвижки в инвестиционном климате в стране, в бизнес-климате в стране. Они не могут, например, вкладываться в украинский, например, газовый сектор, если рента, которая платится у наших соседей, у поляков или у румын, составляет 3%, а у нас 29% Когда налог, например, просто отдельно взятый налог, в десять раз больше, то как бы странно ожидать, что кто-то придет, например, в этот сектор и будет помогать здесь делать прорыв. Странно предположить, что может быть более развитие, например, в Украине, если коррупция в Украине занимает 130 место в Transparency International Corruption Perceptions Index — индекс восприятия коррупции. В то время как соседняя Румыния находится, если мне память не изменяет, на 56 месте, то есть там на порядки лучше ситуация. Поэтому нужны какие-то качественные подвижки в инвест-климате. А если подвижки будут, то необязательно искать иностранца, который вдруг одолжит деньги Украине.

Напомним, Украина не сможет оплачивать внешние долговые обязательства только за счет госбюджета, отметил в эфире "ГС" доктор экономических наук Алексей Плотников.

Вместо того чтобы повышать доходы наименее защищенных слоев населения и инвестировать в экономику, правительство вынуждено тратить бюджетные деньги на обслуживание внешних долгов, заявил экономист Борис Кушнирук.