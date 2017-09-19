Неделя Верховной Рады. Вместо работы – драки

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Отработав после выхода из отпусков в облегченном режиме, депутаты Верховной Рады потихоньку вливаются в трудовой процесс. Хотя, вряд ли очередная пленарная неделя будет продуктивной. Главный координатор работы ВР, президент Петр Порошенко отправился в командировку в США, а значит, главный законодательный орган продолжит создавать видимость бурной деятельности.

Вложиться в неделю

Согласительный совет Верховной Рады в понедельник мало чем отличался от своих же аналогов в предыдущие недели. Лидеры фракций активно "обкатывали" темы, о которых они говорят практически каждое заседание, а спикер Андрей Парубий отчаянно пытался привести всех к общему знаменателю.

Примерно то же самое, скорее всего, будет наблюдаться и в работе Рады на предстоящей пленарной неделе. Учитывая, что во время отсутствия в Украине Петра Порошенко парламент редко принимает судьбоносные решения, можно не сомневаться — депутаты займутся не работой, а личным пиаром.

Прекрасно понимает это и председатель ВР, который анонсируя утверждение целого ряда реформ, подчеркнул, что Рада может и не вложиться в отведенное для работы время. Основные опасения у Парубия вызывает судебная реформа, которая содержит беспрецедентное количество правок в части изменений в кодексы.

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"Еще никогда украинский парламент не рассматривал законопроект такого масштаба. В предыдущую пятницу я специально провел такой эксперимент — 100 правок за полчаса. Если мы будем идти в таком ритме, как на прошлой неделе, это продлится еще 15 рабочих часов. Мы действительно можем выйти за пределы этой недели, если не будем работать эффективнее", — пригрозил Парубий.

Медицина подождет

Не исключают в Раде и того, что депутаты все-таки могут вплотную подобраться к остальным анонсируемым ранее реформам — пенсионной и медицинской. Хотя, по части последней имеются вопросы. По крайней мере, о своем отказе решать вопросы медицины заявили даже те, кто по указке сверху, как правило, поддерживает коалицию в ее инициативах. Группа "Видродження" не видит логики в медицинской реформе и не будет за нее голосовать.

"Законопроект Минздрава не дает ответа на вопрос, будет ли введено медицинское страхование, а также о том, как будут меняться заработные платы врачей. Сейчас об увеличении зарплат медикам речь не идет, а большинство украинцев не смогут получить медицинскую помощь", — заявил лидер группы Виктор Бондарь.

Смущает депутата и создание Национальной службы здоровья, которая, по мнению Бондаря, может стать причиной коррупции в национальном масштабе.

Конфликты не исключаются

О том, что работа Верховной Рады на этой неделе, скорее всего, пройдет вхолостую говорит и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"В лучшем случае, на этой неделе проголосуют продолжение судебной реформы. Вряд ли депутатам удастся что-либо проголосовать в части пенсионной и медицинской реформ. Учитывая, что Порошенко находится заграницей, давление на парламент будет ограничено. Думаю, что даже участники процесса не возьмутся предсказать, чем закончится работа Рады на этой неделе", — отмечает эксперт.

Вряд ли появятся в повестке дня и вопросы идеологии.

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"Отвлекать общество от насущных проблем власти начнут ближе к каким-то ключевым моментам. Возможны какие-то внутрипарламентские конфликты, блокирование парламента. В целом атмосфера под куполом может быть очень конфликтной", — резюмировал Бортник.