Порошенко подписал указ о расходах на оборону в 2018 г

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расходах на оборону государства в 2018 году.

Таким образом вступает в силу решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которое предусматривает в проекте госбюджета на 2018 год расходы на безопасность и оборону на уровне не менее 5% ВВП.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины предусмотреть в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства в воскресенье.

Ранее СНБО Украины сообщал, что госбюджет Украины на 2018 год предусматривает расходы на безопасность и оборону в размере 163 миллиардов гривен (6,269 миллиарда долларов), что на 20 миллиардов гривен (около 770 миллионов долларов) или 12% больше, чем в прошлом году.

Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов), или 5% ВВП.

В пятницу Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7%. Рада Украины должна еще утвердить документ.

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Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию 8,1%. По данным Минфина Украины, дефицит бюджета в 2016 году составил 2,9% ВВП.