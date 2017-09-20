Экономика Украины: вместо роста – долговой кризис

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Несмотря на то, что мир очень изменился, в нем действуют те же экономические правила. Об этом заявил профессор, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Экономист отметил, что достижения Украины в экономическом плане впечатляют, учитывая природу кризиса, который страна переживает. Также Кругман обратил внимание, что для преодоления кризиса наше государство использовало и использует опыт развитых стран. В частности, он привел пример стран Южной Америки, которые тоже реструктуризировали свои долги для стабилизации национальных экономик.

Перспективы экономического развития Украины в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Дійсно зараз передумов для нової хвилі економічної кризи немає? Економіка буде продовжувати укріплюватись?

– В нас було падіння настільки глибоке, що зараз відновлення економіки, що ті темпи економічного зростання, які є, вони надолужують ті втрати, які ми мали впродовж попередніх трьох років.

Ми не повернулися ще на рівень 2013-го року, тому говорити про економічне зростання ми не можемо. Можемо говорити тільки про пожвавлення певне. Хотів би звернути увагу на те, що згадувалася Латинська Америка, але в нас проблеми трохи глибші. Оскільки в нас витрати на обслуговування державного боргу зараз зовнішнього і внутрішнього астрономічні, вони перевищують 5% ВВП.

Якщо візьмемо просту арифметику, то для того, щоби тільки обслуговувати борг, ви повинні ще 5% зростання мати. А таких процентів у нас немає поки що — 5% зростання. Тому ми поки що прямуємо не вгору, а десь балансуємо, а можливо, навіть і поглиблюємося, занурюємося в боргову кризу далі.

Щоби Україні показувати зростання, треба рости набагато більше?

— Нам потрібно виконати зобов'язання. Для цього ми повинні матидохід 5% від ВВП і розрахуватися, і ще погасити борги нам потрібно. Для того, щоб вони погашалися, нам потрібні темпи зростання вище 5-7-8% ВВП. Тоді можемо говорити, що ми виходимо на траєкторію, яка дозволяє дивитися в майбутнє з оптимізмом.

А є в нас запас міцності, щоби країну виводити на такі темпи?

— Перспективи є в усіх країн, але є речі, які неможливо вирішити дуже швидко. Найперше — це величезний тягар соціальних зобов'язань, які має Україна на сьогоднішній день, і складність вирішення цього питання політична.

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Оскільки скорочувати зобов'язання вже немає куди, а виконувати їх також складно. І тут, балансуючи між цими двома проблемами, Україна справді знаходиться, скажімо так, в заручниках певної, перш за все, політичної ситуації.

Оскільки політичні сили опозиційні і напівопозиційні будуть грати на цьому і стримувати реформи. Я вважаю, що ця пенсійна реформа, яка планується, вона також не вирішує цих проблем.

Але пенсійна реформа поліпшить ситуацію?

— Уряд очікує, що трохи поліпшить. Але знову ж таки, не кардинально. Але кардинально вирішити проблему можливо було би тільки тоді, якби ми перейшли на такий формат соціальної політики, яка була, наприклад, у країнах Східної Азії.

Чому вони демонстрували такі темпи величезні економічного зростання? Оскільки у В'єтнамі і інших країнах соціальні зобов'язання були мізерними, не було ніяких пенсій, інших соціальних виплат, допомог. Правильніше були, але в незначних обсягах. І тому це дозволяло економіці розвиватися. Приватна ініціатива, інші речі.

А ми в спадок від СРСР отримали потужну систему соціального захисту, від якої ми не можемо зараз одним таким рішучим кроком відмовитися.

Можемо називати соціальну політику, яка складається в країні, найбільшим гальмом розвитку української економіки?

— Я вважаю, що не соціальна політика, це змушений уряд виконувати ті зобов'язання, які закріплені законодавчо, і які склалися впродовж попередніх 25 років незалежності.

Можна назвати це і політикою, оскільки дійсно, якщо уявити собі, що радикальні шокові реформи будуть проведені, скорочення пенсій до такого рівня мінімального і тоді, можливо, це дасть поштовх економічному розвитку.

Можна назвати певний економічний локомотив в країні?

– Тим, що дозволяє певним чином підтримувати баланси макрофінансові: платіжний баланс, бюджет – це є агросектор, який все-таки демонструє зростання. Він навіть в такі складні попередні три роки мав позитивні тенденції. Але аграрний сектор — це тільки балансуючий сектор. Він не дозволяє швидко посунути економіку вперед.

А такі галузі, як машинобудування, вони в цьому році порівняно з попереднім, мають темпи зростання достатньо високі. Наскільки пам'ятаю, це 14%. Але ми повинні також знати, що там дуже вузенька базова позначка. Тобто самі обсяги попередні були маленькі. Цей сектор розвивається, але він складає мізерну частину ВВП наразі.

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Ранее замглавы МВФ Дэвид Липтон допустил, что Фонд допускает возврат экономики Украины на тот уровень, который наблюдался три года назад.

При этом президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило считает, что пять миллиардов евро, которые будут ежегодно выделяться Украине по "плану Маршалла", смогут только улучшить экономическую динамику, но не нарастить ВВП.