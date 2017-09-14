Семь кругов ада миллионов мигрантов зафиксировали в фотографиях

© FOTO: ANNA SURINYACH/MSF

РИА Новости Украина

Организация "Врачи без Границ" задокументировала в фотографиях драму, которую переживают изо дня в день миллионы иммигрантов, многие из которых бегут от конфликтов, о которых не говорится в мэйнстрим медиа. Sputnik Mundo побеседовал с организаторами передвижной фотовыставки, которые лично познакомились с этими реалиями.

Выставка "Исход: истории беженцев, иммигрантов и переселенцев" — это передвижная экспозиция фотографий, сделанных в Южном Судане, Средиземноморье и Центральной Америке, трех различных частях мира, но у которых есть одно общее — миграционные потоки людей, бегущих от конфликтов, отражают суровую реальность, в которую вовлечены миллионы людей.

Некоторые из этих случаев, как, например, пересечение Средиземного моря, чтобы добраться до европейских берегов, более распространены в СМИ. Тем не менее, другие, как ситуация в Южном Судане, менее известны для большей части мира, поясняет Sputnik Mundo фоторепортер Anna Surinyach, автор фотографий, представленных на выставке.

"Это забытая большинством СМИ страна, и почти не появляется в новостях, однако с 2013 года она находится в состоянии гражданской войны. Есть очень много перемещенных лиц, заблокированных на ее же границах, что заставляет их убегать, перемещаясь по кругу", рассказывает она.

© Foto: Anna Surinyach/MSF Мигранты

"Когда конфликт приходит туда, где они находятся, люди вынуждены снова бежать и снова перемещаться. Там я познакомилась с людьми, у которых никогда не было дома, где бы они жили больше года или полутора лет", добавила фотограф, рассказывая о выставке, которая в настоящий момент остановилась в Монтевидео и продолжит свою поездку по другим городам региона.

Ситуация в этой стране, получившей независимость в 2011 году, драматична. Соседняя Уганда принимает 1,5 миллиона беженцев. Surinyach особенно отметила нападение на город Малакал (Malakal), второй по численности в стране. Когда конфликт усилился, он был разрушен, и 150.000 жителей бежали в лагеря беженцев, в «нечеловеческие» условия.

"Видеть африканский город, где проживало 150 000 жителей, абсолютно пустым, с сожженными домами, трупами на земле, это одна из картин, которые я не забуду никогда", призналась фотограф.

© FOTO: ANNA SURINYACH/MSF Мигранты

Реальность в Средиземноморском регионе, вероятно, более известна из-за внимания прессы, которое она привлекла численностью людей, которые пытаются добраться до Европы. Однако для Давида Кантеро Переса (David Cantero Pérez), директора офиса Врачи без границ в Южной Америке, "это кризис вовсе не из-за численности людей, пытающихся добраться, а из-за количества тех, кто напрасно умирает, поскольку этого можно легко избежать".

"На нескольких лодках в Средиземном море, "Врачи без Границ" решили отправиться делать то, что мы не умели делать, то есть и дальше проводить операции по поиску и спасению, после того как ЕС прекратил проводимую операцию", рассказал Перес о работе своей организации.

По словам Surinyach, эти иммигранты высаживаются на европейские земли с клеймом, присваиваемым им местными жителями, что они "не понимают, откуда они прибыли, почему убежали и что происходит в их странах". Многие европейцы повторяют, что они приехали, чтобы "украсть работу".

"Эти люди не собираются красть ничью работу. В противном случае, они бы не подвергали опасности свою жизнь на протяжении всего пути. Речь идет только о Средиземном море, но в пути многие умирают. Они остаются блокированным в Ливии, где идет война, а затем бегут по морю. Они бы не стали рисковать и проделывать весь этот путь, если бы не видели реальной опасности для своих жизней и своих семей", уверяет фотограф.

С другой стороны, добавила она, если число утонувших в Средиземном море в этом году, как кажется, снижается (по словам властей), то не совсем понятной остается ситуация с иммигрантами,"застрявшими" в Ливии.

Кроме иммигрантов из Южного Судана и Средиземноморья, фотовыставка "Исход" документирует о болезненном странствии иммигрантов из Центральной Америки, которые пытаются добраться до США. По словам Кантеро Переса, "довольно часто их перемещают как экономических иммигрантов".

"Некоторые из них таковыми являются, но мы смогли увидеть и проанализировать, что большая часть из них бегут от насилия со стороны группировок, так называемых, банд "марас" в своих родных странах", пояснил Перес.

© FOTO: ANNA SURINYACH/MSF Мигранты

Вымогательство, пытки и принудительная вербовка молодых людей — это лишь немногие из зол, от которых они бегут, но позднее сталкиваются с отношением, не умещающимся в рамках контекста, от которого они бегут.

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Выставка отталкивалась именно от тех нюансов, которые появляются, когда речь идет о беженцах. Из одного документального фильма родилась идея фотовыставки, чтобы "исследовать отличия о роли, которая существует между беженцем, внутренним переселенцем и иммигрантом".

© FOTO: ANNA SURINYACH/MSF Мигранты

"Мир не белый и не черный. Человек, считающийся экономическим мигрантом, зачастую таковым не является. И цель выставки — показать именно то, ЧТО происходит с ними в дороге, а также в странах, откуда они родом", заключила Surinyach.