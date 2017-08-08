Скандал с мигрантами в Италии набирает обороты

РИА Новости Украина

По всей Италии в муниципальных образованиях не прекращаются протесты против огромного количества мигрантов в стране. Протестующие считают, что система размещения мигрантов не работает как следует, и что у правительства нет плана координации общенациональных действий.

Существующая квота «2,5 мигранта на 1000 жителей» во многих коммунах не соблюдается, а поскольку они обязаны принимать у себя мигрантов, их прибывает слишком много на одно поселение, и в итоге их становится невозможно ассимилировать в сложившийся социум.

Недавно итальянские СМИ освещали скандал в коммуне Кастель-Умберто, насчитывающей всего 3200 жителей, куда без предупреждения направили на поселение 50 мигрантов. Мэр города Винченцо Лионетто Чива возглавил протесты против неполадок в системе распределения беженцев.

В интервью Sputnik Italia Калоджеро Камунчи пресс-атташе мэра рассказал о происходящем в городе.

"Наша коммуна насчитывает 3200 жителей, и 30% из них — безработные. На учете в администрации состоят около восьмидесяти семей, которые не могут свести концы с концами. Нам каждый месяц приходится выплачивать им пособие, чтобы они смогли приобрести предметы первой необходимости. Коммуна не в состоянии взять на содержание еще 50 человек, тут дело не в расизме, а в реальном положении вещей и нехватке cредств", – сообщил пресс-атташе мэра.

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По его словам, однажды ночью в отель, который расположен между их коммуной и коммуной Синагра просто доставили 50 мигрантов: “ни наш мэр, ни мэр Синагры не были оповещены об их прибытии. Наш мэр возражает, но не против этих 50 мигрантов, а против органов, которые должны были предупредить его об их приезде”.

"В законе говорится, что на каждые 1000 жителей муниципальное образование должно принять 2,5 мигранта. В нашей коммуне 3200 жителей, значит, у нас должно проживать 7-8 мигрантов. Наш мэр готов принять 10-12 беженцев, помочь им ассимилироваться, найти работу. Однако мы просто не в состоянии принять 50 человек. Не думаю, что хоть одна маленькая итальянская коммуна располагает для этого достаточными ресурсами", – сообщил Камунчи.

Он жалуется, что мэров никогда не слушают: политики постоянно говорят о проблемах миграции по телевизору, но с реальностью сталкиваются мэры и административные органы.

"Нашему мэру пришлось долго протестовать только для того, чтобы его выслушали. СМИ утверждают, что скандал возник из-за расизма, но это неправда. Наш мэр протестовал, потому что знал, что мы не можем обеспечить этих людей всем необходимым. В итоге власти признали, что он прав. На данный момент у нас проживают 25 мигрантов, еще 25 отправили в другое городское поселение", – заявил пресс-атташе мэра.

Камунчи добавил, что корень проблемы в том, что не существует координации между центральной властью, префектурами и коммунами.

"Если бы за мигрантов отвечали напрямую муниципальные власти, легче была бы возможность ассимиляции. И дело не в расизме. В нашей коммуне проживают несколько румын, они завели здесь семью, у них есть работа. Мы всегда принимали иностранцев, в 90-х здесь поселилось около 30 албанцев, некоторые из которых до сих пор здесь живут", – подытожил пресс-атташе мэра города Винченцо.