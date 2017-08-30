Берлин, пресс-конференция Меркель: санкции, Украина, мигранты

Adam BERRY/AFP

РИА Новости Украина — Берлин

Ежегодная летняя пресс-конференция федерального канцлера Германии Ангелы Меркель прошла в Берлине; за полтора часа политик высказала свое мнение по основным вопросам внешней и внутренней политики.

Большое внимание было уделено ухудшившимся отношениям с Анкарой, обсуждались миграция, дизельный скандал и связанные с предстоящими выборами в бундестаг вопросы. Не осталась в стороне и тема антироссийских санкций, однако заявления Меркель здесь не стали сенсацией, пишут РИА Новости.

Тема отношений Берлина и Анкары также неоднократно поднималась на встрече канцлера с журналистами. В последнее время двусторонние отношения стали особенно напряженными. По утверждениям Анкары, в Германии нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Германия же критикует Турцию за ухудшение ситуации со свободой слова, аресты правозащитников.

Меркель подчеркнула, что хотела бы хороших отношений с Турцией, но "необходимо учитывать реальность".

"Мы будем пробовать, но ситуация показывает, что Турция идет неверным путем в вопросе развития правового государства, это нужно просто констатировать", — сказала Меркель, отвечая на вопрос, возможна ли нормализация двусторонних отношений при нынешнем турецком лидере Тайипе Эрдогане.

Канцлер выразила озабоченность арестами немецких граждан в Турции и потребовала их освобождения. "Наше требование совершенно ясно: арестованные там люди должны быть освобождены", — сказала Меркель.

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма".

В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.

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На пресс-конференции была вновь затронута тема санкций, введенных в отношении России из-за ситуации на востоке Украины. Здесь федеральный канцлер не высказала новой точки зрения, заявив, что говорить об отмене санкций можно будет, когда будут выполняться минские договоренности.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", — сказала она журналистам.

По словам Меркель, "причина санкций, в особенности экономических — тот факт, что на востоке Украины в регионах Донецк и Луганск ситуация такова, что Украина не обладает полным суверенитетом над собственной государственной территорией".

При этом Меркель подчеркнула, что снятие санкций благоприятно скажется как на российской, так и на немецкой экономике.

На вопрос о том, есть ли у Германии опасения, что Россия может аннексировать Прибалтику, Меркель выразила надежду, что "со стороны России будет соблюдена территориальная целостность всех стран".

Отвечая на вопросы журналистов, Меркель высказалась в поддержку продления и после ноября 2017 года контроля на внутренних границах ФРГ, введенного в 2015 году.

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В апреле исполнительная коллегия ЕС рекомендовала Австрии, Германии, Дании и Швеции, а также Норвегии в течение шести месяцев постепенно отменить временный контроль, введенный в 2015 году в связи с небывалым наплывом мигрантов. Рекомендации Еврокомиссии одобрил Совет ЕС.

"Исходя из ситуации в настоящий момент, я считаю, что контроль на границах нам необходим", — сказала она журналистам, отметив, что эта тема будет основной в ходе ее встречи в среду с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Возвращаясь к миграционному вопросу, канцлер ФРГ заметила, что страны Европы пока "не справились с домашней работой" по миграционной политике. Она призвала ЕС к солидарности в этом вопросе и справедливому распределению беженцев.