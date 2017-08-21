Меркель назвала причину участия ФРГ в урегулировании конфликта в Донбассе

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Участие Германии в урегулировании конфликта на востоке Украины связано с ожиданиями граждан ФРГ, заявила в понедельник канцлер Ангела Меркель, отвечая в прямом эфире на вопросы таблоида Bild.

"Люди в Германии крайне заинтересованы в мирном сосуществовании, в этой связи мы сотрудничаем в мирном дипломатическом решении конфликта на востоке Украины", — сказала Меркель.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.