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    Политика

    Меркель назвала причину участия ФРГ в урегулировании конфликта в Донбассе

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    Люди в Германии "крайне заинтересованы в мирном сосуществовании", в этой связи ФРГ сотрудничает в мирном дипломатическом решении конфликта на востоке Украины, заявила в понедельник канцлер Ангела Меркель.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Участие Германии в урегулировании конфликта на востоке Украины связано с ожиданиями граждан ФРГ, заявила в понедельник канцлер Ангела Меркель, отвечая в прямом эфире на вопросы таблоида Bild.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Люди в Германии крайне заинтересованы в мирном сосуществовании, в этой связи мы сотрудничаем в мирном дипломатическом решении конфликта на востоке Украины", — сказала Меркель.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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