Варшава выступила против миграционной политики ЕС

Владимир Матвеев, обозреватель

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила 19 августа в программе телеканала TVP, что недавние теракты в Испании – это очередной аргумент в вопросе изменения подхода к политике безопасности Европы.

По словам главы польского правительства, экстремисты, угрожающие безопасности европейцев, используют миграционную стратегию Евросоюза, которую продвигает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По мнению премьера Польши, на это больше нельзя не реагировать.

"Нужно проснуться от летаргического сна, встать с колен и, наконец, не побояться посмотреть правде в глаза. У меня складывается такое впечатление, что европейские политики, видимо, не замечают этой проблемы либо просто не могут с ней справиться, а, может, они смирились с тем, что Европа теперь такая. Мы никогда на это не согласимся. Нет такой цены, за которую мы продали бы безопасность поляков", — цитирует премьера Polskie Radio.

Шидло считает, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме. "Не бойтесь говорить об этом, не бойтесь говорить, пусть на смену этой политкорректности наконец придет политический рассудок", — цитирует главу польского правительства Polskie Radio.

Как сообщают польские СМИ, премьер Польши подчеркнула, что система релокации беженцев не оправдала себя.

Глава польского правительства считает, что отказ от приема мигрантов, за который Варшаву критикует Еврокомиссия, может послужить образцом для других стран. По ее словам, страны ЕС должны последовать стратегии Польши, Венгрии и ряда других стран и не принимать беженцев по навязываемым квотам.

"То, что мы делаем в Польше, поэтому же, что делают венгры и словаки, то сделала Центральная и Восточная Европа — мы показали, как это делать, и теперь вам нужно признать", — считает Шидло.

Напомним, что за последние более чем два года миграционный кризис и последующий Brexit в том числе привели к сериям терактов, преступлений и насилия в странах Европы, в связи с чем, большинство жителей европейских стран отмечают ухудшение ситуации из-за происходящего наплыва мигрантов.

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17 августа в Барселоне произошел теракт: фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Погибли 13 человек и более 100 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В этом контексте страны из Вышеградской группы выступают против предложенной Еврокомиссией схемы распределения беженцев, мигрантов. ЕК, в свою очередь, обвинил эти страны в том, что они в нарушение своих юридических обязательств не приняли беженцев согласно квотам ЕС.

Помимо этого, Варшава вызывает новое недовольство в евроблоке. Поскольку с момента ее вступления в ЕС, около двух миллионов человек покинуло страну, Польше требуется миллионы мигрантов до 2050 года, чтобы удержать свои экономические показатели.

Эти проблемы польское правительство решает с помощью "спорного документа — Karta Polaka", пишет австрийское издание Krone.at.

Как сообщается, с помощью польского документа мигранты из восточноевропейских стран смогут сразу приступить к учебе и работе, а также через год после его получения подавать на постоянный вид на жительство. В связи с этим, мигранты имеют хорошие шансы на получение польского гражданства, с которым они позже смогут жить и работать в странах Евросоюза.

Возможностями, которые дает Karta Polaka, пользуются, преимущественно, украинцы и белорусы, сообщает Die Welt. С момента введения документа в виде кредитной карты в 2008 году, МИД Польши выдал свыше 200 000 карт; больше всех — гражданам Белоруссии (около 95 000) и Украины (около 87 000). Никто не может сказать точно, сколько людей, подавших заявление, действительно имеют польские корни. Как пишет газета, польский МИД планирует выдать до миллиона подобных документов.

Правительство Польши реформировало закон о Karta Polaka и с начала года страна привлекает новых заинтересованных в переезде в Польшу людей с помощью ежемесячных пособий, поддержке в поиске жилья и бесплатных образовательных курсов, сообщает издание.

Прежде всего, экономически развитые страны блока беспокоит, что для сотен тысяч людей этот документ может стать "входным билетом" во все страны ЕС, с помощью которого можно перебраться на Запад. Согласно информации Welt, это не очень беспокоит правительство Польши.

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После того, как многие молодые поляки переехали на Запад, потребность в рабочей силе является "ненормально высокой". Как пишет австрийское издание, чтобы сохранить нынешние экономические показатели, "польской экономике требуется примерно пять миллионов мигрантов до 2050 года", сообщает один из крупнейших союзов работодателей Польши, который ориентируется на прогнозы национальной статистической службы.

Узел неразрешенных миграционных проблем в ЕС, странах евроблока приводит к острым дискуссиям между Брюсселем, Берлином и странами Вышеградской группы на фоне прибывающих новых беженцев в европейские страны. В этом контексте проведение Варшавой своей миграционной политики с выдачей документа Karta Polaka также вызывает недовольство европейских партнеров.