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    Мусульмане в Барселоне провели акцию против терроризма

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    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (66)

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    Представители мусульманских общин в рамках акции протеста представили манифест, в котором выразили обеспокоенность позицией родившихся уже в Испании детей мигрантов.
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    Члены мусульманских общин Каталонии в понедельник вечером провели на площади Каталунья в Барселоне акцию протеста против терроризма и поддержки жертв недавних терактов.

    Теракт в Барселоне
    Nicolas CARVALHO OCHOA / AFP
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    По его данным, рядом с улицей Рамбла собрались более 2500 человек, которые скандировали: "Нет терроризму. Нет насилию и да миру".

    Также представители мусульманских общин представили манифест, в котором выразили обеспокоенность позицией родившихся уже в Испании детей мигрантов. "То, что молодой человек, рожденный в Каталонии, выступает против своей страны или города, означает, что у нас есть проблема, которую мы должны решать, а не прятать", — заявили протестующие.

    В руках демонстранты держали плакаты с надписями: "Мы тоже жертвы", "У терроризма нет религии" и другие.

    Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

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    По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

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