Паника во время теракта в центре Барселоны

В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".

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В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе.