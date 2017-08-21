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    Установлена личность водителя автофургона, устроившего теракт в Барселоне

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (62)

    (обновлено: )11101
    Полиция Каталонии сообщает, что правоохранителями установлена личность водителя автофургона, который применялся при атаке в Барселоне.
    На месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    REUTERS Stinger

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Полиция Каталонии установила личность водителя, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны, сообщается в официальном аккаунте Twitter правоохранителей.

    Теракт в Барселоне
    Nicolas CARVALHO OCHOA / AFP
    Их сердца разбиты, но они ничего не боятся. О переживших теракт в Барселоне

    "Установлена личность водителя автофургона в атаке в Барселоне", — говорится в сообщении полиции.

    В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны.

    Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

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