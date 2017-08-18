В Барселоне разогнали митинг "против исламизации Европы"

Как передает El Pais, на плакатах ультраправых было написано "Прекратите исламизацию Европы!", "Испания христианская, а не мусульманская!".

Еще одну акцию протеста организовали антифашисты. Они выкрикивали лозунги "Без полиции вы ничто!", "Фашисты, вон из наших районов!" и "Мы не боимся!".

Между участниками двух акций периодически вспыхивали стычки, усиленный полицейский кордон пытался не допустить столкновений.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (группировка запрещена в России). Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.