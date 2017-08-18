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18.08.201723:22
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    В Барселоне разогнали митинг "против исламизации Европы"

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (53)

    (обновлено: )31001
    В Барселоне сотрудники полиции разогнали митинг "против исламизации Европы" ультраправых активистов. Акция проходит в самом центре на улице Рамбле, где накануне фургон сбил людей.
    Канал Ruptly TV в Youtube

    Как передает El Pais, на плакатах ультраправых было написано "Прекратите исламизацию Европы!", "Испания христианская, а не мусульманская!".

    Еще одну акцию протеста организовали антифашисты. Они выкрикивали лозунги "Без полиции вы ничто!", "Фашисты, вон из наших районов!" и "Мы не боимся!".

    Между участниками двух акций периодически вспыхивали стычки, усиленный полицейский кордон пытался не допустить столкновений.

    В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (группировка запрещена в России). Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

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