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    Эйфелева башня погасила огни в память о жертвах теракта в Барселоне

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    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (39)

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    Главная парижская достопримечательность - Эйфелева башня - в ночь на пятницу погасила свои огни в память о жертвах теракта в Барселоне, сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.
    AFP news agency / YouTube

    В четверг вечером мэр французской столицы Анн Идальго написал в в своем микроблоге в Twitter: "Париж погасит Эйфелеву башню с 00.45 (01.45 по Киеву) сегодня ночью в память о жертвах теракта в Барселоне".

    В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". 

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    В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе.

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