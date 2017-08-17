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    "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Барселоне

    Тема:

    Теракт в Барселоне (14)

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    Два человека задержаны после теракта в Барселоне, заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Он также заявил, что 12 человек погибли и 80 ранены.
    На месте теракта в Барселоне
    El País

    Теракт в Барселоне
    канал Ruptly TV в youtube
    Наезд авто на толпу в Барселоне. На месте кровавого теракта
    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за нападение в Барселоне, передает агентство Рейтер.

    Два человека задержаны после теракта в Барселоне, заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, сообщает El País.

    Он также заявил, что 12 человек погибли и 80 ранены. Ранее власти сообщали о 13 погибших и 50 пострадавших.

    В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 50 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

    Смотрите также: На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция

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