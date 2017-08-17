"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Барселоне

канал Ruptly TV в youtube Наезд авто на толпу в Барселоне. На месте кровавого теракта Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за нападение в Барселоне, передает агентство Рейтер.

Два человека задержаны после теракта в Барселоне, заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, сообщает El País.

Он также заявил, что 12 человек погибли и 80 ранены. Ранее власти сообщали о 13 погибших и 50 пострадавших.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 50 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

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