"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Барселоне

Два человека задержаны после теракта в Барселоне, заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, сообщает El País.
Он также заявил, что 12 человек погибли и 80 ранены. Ранее власти сообщали о 13 погибших и 50 пострадавших.
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 50 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.
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