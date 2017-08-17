Полиция Барселоны назвала наезд на пешеходов терактом

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Полиция Барселоны квалифицировала наезд автомобиля на прохожих в Барселоне как теракт, передает в четверг агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее подтвердила факт инцидента. Район оцеплен, закрыто метро и магазины.

Van crashes into dozens of people in Barcelona: police https://t.co/W35f3HX4NR pic.twitter.com/QTzSX5ybfI — Reuters Top News (@Reuters) August 17, 2017

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Точное число раненых на данных момент неизвестно. СМИ сообщали о по меньшей мере 20 пострадавших.

Власти рекомендуют не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты "скорой помощи", медики оказывают помощь пострадавшим.

Как рассказывают свидетели, на которых ссылается газета El Pais, водитель проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск.