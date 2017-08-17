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    Полиция Барселоны назвала наезд на пешеходов терактом

    Тема:

    Теракт в Барселоне (5)

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    Как рассказывают свидетели, на которых ссылается газета El Pais, водитель проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск.
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    daily mail

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Полиция Барселоны квалифицировала наезд автомобиля на прохожих в Барселоне как теракт, передает в четверг агентство Франс Пресс.

    Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее подтвердила факт инцидента. Район оцеплен, закрыто метро и магазины.

    Точное число раненых на данных момент неизвестно. СМИ сообщали о по меньшей мере 20 пострадавших.

    Власти рекомендуют не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты "скорой помощи", медики оказывают помощь пострадавшим.

    Как рассказывают свидетели, на которых ссылается газета El Pais, водитель проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск.

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