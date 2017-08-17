наверх
17.08.201723:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Власти подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне

    Тема:

    Теракт в Барселоне (14)

    (обновлено: )145
    Полиция предположительно нашла второй фургон, который могли использовать преступники, совершившие наезд на пешеходов в Барселоне, сообщают местные СМИ.
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    EFE

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне, еще 50 пострадали, сообщил советник внутренних дел Каталонии Жоакин Форн.

    На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017
    elpais.com
    На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция

    "Можем подтвердить 13 погибших и более 50 раненых", — говорится в сообщении Форна в Twitter.

    Полиция предположительно нашла второй фургон, который могли использовать преступники, совершившие наезд на пешеходов в Барселоне, сообщает портал 324.cat. По данным издания, фургон обнаружен рядом с рестораном Burger King.

    Ранее власти официально подтверждали гибель одного человека.

    Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Полиция Барселоны назвала инцидент терактом.

    Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. По данным советника внутренних дел Каталонии Хоакина Форна, один человек погиб, еще 32 получили ранения. Один из подозреваемых задержан.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    Теракт в Барселоне
    Джеймс Мэттис
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину