Власти подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне, еще 50 пострадали, сообщил советник внутренних дел Каталонии Жоакин Форн.

"Можем подтвердить 13 погибших и более 50 раненых", — говорится в сообщении Форна в Twitter.

Полиция предположительно нашла второй фургон, который могли использовать преступники, совершившие наезд на пешеходов в Барселоне, сообщает портал 324.cat. По данным издания, фургон обнаружен рядом с рестораном Burger King.

Ранее власти официально подтверждали гибель одного человека.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Полиция Барселоны назвала инцидент терактом.

Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. По данным советника внутренних дел Каталонии Хоакина Форна, один человек погиб, еще 32 получили ранения. Один из подозреваемых задержан.