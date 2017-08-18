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    Задержан третий подозреваемый в связи с терактом в Барселоне

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (35)

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    По данным советника министерства внутренних дел Каталонии Хоакина Форна, полиция Испании задержала в городе Риполь еще одного подозреваемого в связи с терактом в Барселоне.
    Микроавтобус, наехавший на толпу в Барселоне
    Josep LAGO / AFP

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Полиция Испании задержала в городе Риполь еще одного подозреваемого в связи с терактом в Барселоне, сообщает газета Pais со ссылкой на советника министерства внутренних дел Каталонии Хоакина Форна.

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    В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". 

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    В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе.

    Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

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