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Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны, есть пострадавшие
18:29
17.08.2017
(обновлено:
18:32 17.08.2017
)
33
РИА НОВОСТИ УКРАИНА
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