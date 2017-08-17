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17.08.201718:34
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    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны, есть пострадавшие

    (обновлено: )33

    РИА НОВОСТИ УКРАИНА

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