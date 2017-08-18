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    Фотоленты

    На месте кровавого теракта в Барселоне (18+)

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (35)

    (обновлено: )245
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    REUTERS Carlos Tena Gallardo
    Теракт в Барселоне
    REUTERS Carlos Tena Gallardo
    Теракт в Барселоне
    NICOLAS CARVALHO OCHOA / AFP
    Теракт в Барселоне
    Nicolas CARVALHO OCHOA / AFP
    Теракт в Барселоне
    REUTERS Giselle Loots
    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
    Теракт в Барселоне
    PAU BARRENA / AFP
    Теракт в Барселоне
    Микроавтобус, наехавший на толпу в Барселоне.
    Josep LAGO / AFP

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    В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". 

    Смотрите также: На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция

    В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе.

    Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

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