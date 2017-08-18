Теракт в Барселоне. Водитель сбившего людей фургона остается на свободе

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Задержанные после наезда фургона на людей в центре Барселоны — выходцы из Марокко и североафриканского испанского анклава Мелилья, при этом машиной управлял кто-то третий, заявил на пресс-конференции Хосеп Луис Траперо, глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Он добавил, что правоохранители ищут возможную связь теракта в Барселоне со взрывами, которые произошли утром и вечером в соседнем Альканаре.

Траперо заявил, что после наезда на людей водитель фургона сбежал.

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По словам главы каталонской полиции, в 16.50 (17.50 по Киеву) фургон въехал на пешеходную улицу Рамбла, где было много людей. "Фургон давил всех людей, которые там находились в этот момент", — заявил Траперо. После этого водитель вышел из машины и сбежал, сказал он. Глава правоохранительных органов Каталонии опроверг, что этот человек был вооружен.

"Мы рассматриваем версию теракта, это была попытка убить как можно больше людей, этот инцидент мы связываем с еще одним инцидентом, который произошел сегодня в Каталонии, взрыв в доме в Альканаре", — сказал Траперо.

Утром в доме в Альканаре (провинция Таррагона в Каталонии) произошел взрыв, дом полностью разрушен. Внутри здания в момент взрыва находились два человека — один погиб, второй получил серьезные ранения. Кроме того, шесть человек в соседних зданиях получили незначительные травмы. Среди них граждане Франции, Италии, Марокко и Испании. Испанские СМИ предположили, что причиной стал взрыв в нарколаборатории из-за утечки газа. Второй взрыв, в результате которого были ранены несколько полицейских, прогремел вечером,

В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко.

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Траперо уточнил при этом, что они связаны с терактом, но въехавшим в толпу грузовиком управлял кто-то другой.

В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

Позже ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".