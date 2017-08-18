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    В мире

    Во время теракта в Барселоне пропал ребенок из Британии

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (48)

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    МИД Великобритании сообщил, что оказывает поддержку нескольким британцам, пострадавшим в теракте, а также разместил дополнительный штат сотрудников в Барселоне. По предварительным данным ряда британских СМИ, граждан Великобритании среди погибших нет.
    Теракт в Барселоне
    REUTERS Carlos Tena Gallardo

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Власти Великобритании внимательно следят за информацией о ребенке, гражданине Британии, который пропал во время теракта в Барселоне, сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в эфире телеканала Sky News.

    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
    Ужас — не то слово. Теракт в Барселоне, свидетельства очевидцев

    "Мы ищем сведения о ребенке, который пропал и который является британским гражданином", — сказала она.

    Также, по словам Мэй, число британцев, пострадавших в результате теракта, может вырасти.

    Ранее МИД Великобритании сообщил РИА Новости, что оказывает поддержку нескольким британцам, пострадавшим в теракте, а также разместил дополнительный штат сотрудников в Барселоне. По предварительным данным ряда британских СМИ, граждан Великобритании среди погибших нет.

    Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

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