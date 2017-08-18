Ужас — не то слово. Теракт в Барселоне, свидетельства очевидцев

Josep LAGO / AFP

РИА Новости Украина

Серия терактов произошла в четверг в Испании: основной удар экстремистов пришелся по Барселоне, где машина въехала в толпу в центре города. По последним данным, 13 человек погибли, более 100 получили травмы, а непосредственный исполнитель, видимо, смог скрыться. Ответственность за нападение, по данным агентства Рейтер, взяла запрещенная террористическая группировка "Исламское государство".

Тревожные сообщения начали поступать из сердца Каталонии накануне вечером: первоначально было известно, что фургон – то ли из-за оплошности водителя, то ли по злому умыслу – врезался в толпу на улице Рамбла, одной из самых туристических в Барселоне. Вскоре стало ясно, что речь идет о теракте: водитель намеренно давил пешеходов на минивэне и остановился только после столкновения с киоском.

Водитель вел машину зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей, рассказал ставший очевидцем трагедии французский турист в эфире телеканала BFMTV. Аналогичным образом действовал террорист "Исламского государства", давивший людей на грузовике на набережной Ниццы в июле прошлого года.

PAU BARRENA / AFP Теракт в Барселоне

На этом террористическая атака не закончилась: через несколько часов фургон въехал в группу людей в городе Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый ранен и скончался позднее. Полиция заявила, что на уничтоженных террористах были пояса смертников, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Власти Каталонии сразу заявили, что события в Камбрильсе и Барселоне связаны.

"Эта атака была в том же русле. Между ними существует связь", — цитируют РИА Новости советника министерства внутренних дел Каталонии Хоакина Форна.

Кроме того, прогремели два взрыва в еще одном прибрежном городе Каталонии — Альканаре (находится в 160 километрах от Барселоны): еще вечером в среду и вечером в четверг. В них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.

Число раненых в результате теракта в Барселоне уже превысило 100 человек. Погибшими числятся 13 человек, однако, по словам представителей местных властей, это число может вырасти: в тяжелом состоянии находится 15 пострадавших.

Всего среди пострадавших в результате теракта в столице Каталонии значатся граждане 24 стран: Испании, Франции, Германии, Голландии, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Кубы, Греции, Македонии, Великобритании, Австрии, Пакистана, Тайваня, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая. По данным газеты La Vanguardia, трое из погибших — граждане Германии, одна — бельгийка.

REUTERS Stinger Полиция на месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны

Кроме того, в больницы доставлены пять человек, раненные в результате теракта в Камбрильсе. Один находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом, еще двое получили легкие ранения.

Очевидец теракта причетник церкви Святой Марии дель Пи (Santa María del Pí) Альберто Кортес (Alberto Cortez) рассказал Sputnik:

"Мы были рядом, хотя сами теракта непосредственно и не видели. Мы постарались пустить в церковь всех людей, которые бежали с Рамблы. Мы слышали звук сирен, выстрелов и крики людей. Мы позаботились о всех людях, которые укрылись в церкви, дали им воды, еды и продолжаем ждать здесь более подробной информации от полиции.

NICOLAS CARVALHO OCHOA / AFP Теракт в Барселоне

Укрывшиеся люди занимали половину церкви, поэтому можно говорить, что мы приняли около 400 человек. После происшествия к нам не попало ни одного раненого, лишь люди, которые были незначительно травмированы из-за того, что спасались бегством, были и те, которые падали по дороге, у некоторых были царапины и кровь. Очень много людей спрашивает у нас, что происходит, мы рассказываем все, чем с нами делится полиция, смотрим новости и распространяем информацию среди людей, находящихся в церкви. Большинство присутствующих – туристы, некоторые из них владеют иностранными языками и переводят для других".

"В момент теракта, множество людей вбежало в гостиницу, они плакали от страха. В тот момент, было непонятно, что произошло", — говорит сотрудник отеля Cuatro Naciones, расположенного в 200 метрах от улицы Рамбла, на которой произошел теракт.

Работник отеля объяснил, что не был свидетелем теракта, так как полиция запретила выходить из здания. Тем не менее, он видел реакцию шокированных людей, которые вбегали в гостиницу. "Это был напряженный момент", — сказал он.

"Все закрывают свои заведения. Произошедшее очень печально. В городе много полицейских. Говорят, что террористы сбежали, и не всех удалось задержать. Говорят, что они планируют устроить еще один теракт, поэтому люди боятся", — сказал Sputnik Mundo Омер, продавец из магазина фототоваров, находящегося всего в пяти минутах ходьбы от места трагедии.