Новый теракт. Под Барселоной ликвидированы террористы, врезавшиеся в толпу

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Террористы совершили наезд фургоном на пешеходов в городе Камбрильс под Барселоной, после чего были ликвидированы, сообщает телеканал 24 Horas.

По данным радиостанции Cadena Ser, в результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.

Каталонская полиция подтвердила, что в муниципалитете Камбрильс ликвидированы несколько террористов, которые собирались совершить новый теракт.

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"Мы уничтожили предполагаемых террористов", — сообщают в Twitter каталонские правоохранители.

Как говорится в сообщении, эти люди собирались совершить новую террористическую атаку.

По данным телеканала 24 Horas, ликвидированы четверо террористов, один ранен. По данным канала, на них были пояса-смертников. СМИ сообщали, что они готовились повторить барселонскую атаку, произошедшую накануне днем.

​В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".

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В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко. Между тем водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе.