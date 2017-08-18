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    Культура

    Знаменитая российская актриса оказалась рядом с местом теракта в Барселоне

    Тема:

    Теракт в Барселоне (20)

    (обновлено: )32
    Анастасия Заворотнюк опубликовала в социальной сети видеоролик, где рассказала, что не может покинуть Барселону из-за серьезной пробки, образовавшейся после теракта.
    Актриса Анастасия Заворотнюк
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Укриана. Российская актриса Анастасия Заворотнюк была недалеко от места теракта в Барселоне и покинула его за несколько минут до случившегося.

    Теракт в Барселоне
    канал Ruptly TV в youtube
    Наезд авто на толпу в Барселоне. На месте кровавого теракта

    В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

    Смотрите также: На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция

    По словам актрисы, она приехала к подруге, которая живет рядом с улицей Рамбла. Позднее Заворотнюк в Instagram опубликовала видеоролик (см. здесь), где рассказала, что не может покинуть Барселону из-за серьезной пробки, образовавшейся во время поиска полицией водителя микроавтобуса, въехавшего в людей.

    "Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжелое чувство… Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули его за 10-15 минут до ужасной трагедии. Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию!" — написала Заворотнюк в Instagram.

    Позже ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация "Исламское государство". 

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