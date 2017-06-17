В Европе констатируют рост исламистской террористической угрозы

РИА Новости Украина

Число арестов подозреваемых в причастности к исламистской террористической деятельности в Европе растет уже третий год подряд. Такая статистика приводится

в новом докладе Европола по проблеме терроризма в ЕС (EU Terrorism Situation and Trend Report). Также эксперты Европола отмечают и всплеск насилия со стороны правых группировок.

Сложившуюся в Европе ситуацию Sputnik попросил прокомментировать Питера ван Остайена (Pieter Van Ostaeyen), бельгийский эксперт по проблеме глобального джихадизма (Belgian expert specializing in international jihad): "Если взглянуть на число предотвращенных террористических атак, о котором сообщают члены ЕС, становится ясно, что европейские службы безопасности справляются с этой угрозой куда эффективней, чем раньше. Думаю, во многом это объясняется усиленными мерами безопасности, введенными после терактов в Париже. На мой взгляд, в данный момент европейские органы охраны правопорядка как минимум лучше снаряжены для того, чтобы предотвращать атаки в пределах своих государств.



Я не согласен с теорией о так называемых террористах-одиночках: большинство террористов, чьи атаки удалось предотвратить, поддерживали постоянный контакт с тем или иным членом ИГ, который и готовил их к одиночной атаке. Возьмем, например, Рашида Кассима, французского джихадиста и вербовщика ИГ, который не столь давно был убит, – он призывал к таким атакам людей со всей Европы, особенно в во Франции и в Бельгии, пользуясь сервисом Telegram.

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ИГ нужно, так или иначе, обыграть на идеологическом поле, нам следует предложить позитивную альтернативу их разрушительной философии. Но к этому, боюсь, никто пока особых усилий не предлагал. Мы вводим контрмеры, стремимся предотвращать атаки, арестовывая исполнителей до того, как они воплотят свой план в жизнь, но вот для более ранней стадии радикализации каких-то особых мер нет. Под мерами я имею в виду ту самую позитивную альтернативу, инвестиции в образование, жилье. Впрочем, такие вложения дали бы результаты только примерно через одно десятилетие, так что, как мне кажется, Европу ждет еще как минимум несколько лет повышенной активности джихадистов".