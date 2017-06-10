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    Полиция Лондона сообщила о содержимом грузовика террористов

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (192)

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    По данным полиции, в грузовике были обнаружены 13 бутылок из-под вина, в которых, предположительно, находилась воспламеняющаяся жидкость, две паяльные лампы, несколько офисных кресел. Более того, в грузовике нашли мешки с гравием.
    Теракт в Лондоне. Архивное фото
    @Telegraph

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Полиция Лондона рассказала подробности о содержимом грузовика, на котором террористы врезались в толпу на Лондонском мосту.

    Появилось видео убийства террористов в Лондоне
    Канал CBS News на youtube
    Момент убийства террористов в Лондоне

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    Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.

    По данным полиции, в грузовике были обнаружены 13 бутылок из-под вина, в которых, предположительно, находилась воспламеняющаяся жидкость, две паяльные лампы, несколько офисных кресел. Предполагается, что террористы использовали перевозку кресел в качестве прикрытия при аренде автомобиля. Более того, в грузовике нашли мешки с гравием, которые могли использоваться нападавшими для утяжеления автомобиля или также в качестве прикрытия.

    Стражи порядка также опубликовали фото кухонного ножа ярко-розового цвета — именно такую модель использовали террористы при нападении. "Если вы знаете что-либо об этой конкретной модели ножей, пожалуйста, сообщите нам, они могут стать главной уликой в расследовании", — приводит полиция в своем заявлении слова главы контртеррористического отдела Дина Хэйдона.

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