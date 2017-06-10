наверх
10.06.201712:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Террористы в Лондоне собирались использовать 7-тонный грузовик - СМИ

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (193)

    (обновлено: )2
    Согласно информации, исполнители теракта пытались взять в аренду через интернет грузовик весом 7,5 тонн, однако им не хватило средств для оплаты. Тогда они арендовали меньший по размерам автомобиль и загрузили в него мешки с гравием.
    На месте теракта в Лондоне
    The Telegraph

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Террористы на Лондонском мосту собирались арендовать более тяжелый грузовик. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные полиции.

    Появилось видео убийства террористов в Лондоне
    Канал CBS News на youtube
    Момент убийства террористов в Лондоне

    По данным телеканала, террористы пытались взять в аренду через интернет грузовик весом 7,5 тонн, однако им не хватило средств для оплаты. Тогда они арендовали меньший по размерам автомобиль, но загрузили в него мешки с гравием для утяжеления транспортного средства.

    В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих.

    Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко