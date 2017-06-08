В Лондоне с Трафальгарской площади эвакуировали людей

ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости. Посетителей Трафальгарской площади, одной из центральных туристических точек в Лондоне, в четверг, в день выборов, из-за подозрительного предмета, сообщила в четверг столичная полиция.

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Кроме этого, эвакуирована ближайшая станция метро "Чаринг-Косс". СМИ сообщили, что на месте работают вооруженные сотрудники полиции.

"Офицеры присутствуют на месте событий, выставлены кордоны. Станцию "Чаринг-Кросс" закрыли в качестве превентивной меры", — сообщил представитель полиции.

В Лондоне в настоящий момент повышены меры безопасности из-за проходящих сегодня выборов и недавнего теракта, унесшего восемь жизней. 3 июня автомобиль с террористами врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое боевиков, выбравшись из машины, напали на прохожих. Подоспевшая полиция ликвидировала террористов.