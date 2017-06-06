Церемония памяти жертв теракта в Лондоне

Глава МВД Великобритании Амбер Радд, мэр Лондона Садик Хан, "теневой" министр внутренних дел Дайан Эбботт и глава Скотланд-Ярда Крессида Дик накануне приняли участие в церемонии памяти жертв теракта, произошедшего в Лондоне 3 июня.

"Как гордый и патриотичный британский мусульманин я говорю, что вы совершаете эти отвратительные теракты не от моего имени. Ваша извращенная идеология не имеет ничего общего с истинными ценностями ислама. Вы не сможете разделить наш город", — сказал Хан во время церемонии в центре Лондона.

Тысячи людей собрались, чтобы почить память семерых погибших во время теракта, ставшего третьим терактом в Великобритании за два с половиной месяца.

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"Несмотря на печаль и трагедию, нам есть на что надеяться. Мы не можем позволить этим людям разделить нас", — сказала, в свою очередь, глава Столичной полиции Лондона Крессида Дик.

За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.