Теракт на Лондонском мосту: Скотланд-Ярд назвал имена двух террористов

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд в понедельник назвал имена двух из троих исполнителей теракта 3 июня — это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.

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Оба ликвидированных полицией террориста проживали в районе Баркинг на востоке Лондона.

Батт — британский гражданин родом из Пакистана. Происхождение Редуана пока неясно: он называл себя и марокканцем, и ливийцем. Он также использовал имя Рашида Элкдара и другую дату рождения, указывается в сообщении Столичной полиции Лондона.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.