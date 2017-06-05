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    Теракт на Лондонском мосту: Скотланд-Ярд назвал имена двух террористов

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    Теракт на Лондонском мосту (179)

    (обновлено: )14701
    В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины. Оба ликвидированных полицией террориста проживали в районе Баркинг на востоке Лондона.
    Исполнители теракта 3 июня в Лондоне: 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан
    @metpoliceuk

    ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд в понедельник назвал имена двух из троих исполнителей теракта 3 июня — это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.

    Очевидец заснял первые минуты после теракта у Боро-Маркета в Лондоне
    Канал RT на Youtube
    Обнародованы кадры первых минут после теракта в Лондоне

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    Оба ликвидированных полицией террориста проживали в районе Баркинг на востоке Лондона.

    Батт — британский гражданин родом из Пакистана. Происхождение Редуана пока неясно: он называл себя и марокканцем, и ливийцем. Он также использовал имя Рашида Элкдара и другую дату рождения, указывается в сообщении Столичной полиции Лондона.

    Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

    Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.

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