Испанец пропал без вести после теракта в Лондоне

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости Украина. Испанский поданный, житель Лондона, числится пропавшим без вести после произошедшего в столице Великобритании в субботу теракта, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его родственников.

Родственники до сих пор не могут связаться с 39-летним Игнасио Эчеверриа. Последний раз его видели недалеко от места теракта. Родственники пропавшего рассказывают, что возвращался из парка вместе с друзьями, когда они увидели, как неизвестный напал на женщину на рынке района Боро недалеко от Лондонского моста. Как рассказали друзья, испанец кинулся на помощь и вступил в перепалку с нападавшим. Последний раз, когда его видели, он лежал на тротуаре.

С тех пор "ни семья, ни друзья не смогли ни связаться с ним, ни найти его в больницах, несмотря на то, что они звонили в испанское консульство, полицию и местные больницы".

МИД Испании пока не располагает данными о судьбе этого человека, они находятся в постоянном контакте с британскими властями и семьей пропавшего без вести.

Ранее МИД Испании подтвердил РИА Новости, что среди пострадавших в теракте, произошедшем вечером в субботу в Лондоне, есть гражданин Испании. Пострадавший был отправлен в больницу, "ранения, вероятно, не являются тяжелыми", сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены. Состояние 21 пострадавшего оценивается как критическое. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.

Среди жертв теракта в Лондоне есть один гражданин Канады и один гражданин Франции. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть граждане Германии и Франции.