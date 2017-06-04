Теракт в Лондоне: Трамп призвал забыть о политкорректности

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. После терактов в Лондоне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости перестать быть политкорректными и заняться организацией безопасности американцев. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter.

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"Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться организацией безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже", — написал Трамп.

Скриншот с Twitter

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

Правоохранители задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту.