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    Теракт в Лондоне: Трамп призвал забыть о политкорректности

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    Теракт на Лондонском мосту (171)

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    Как написал американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter, "мы должны перестать быть политкорректными". По его словам, если мы "не станем умнее, все будет только хуже".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. После терактов в Лондоне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости перестать быть политкорректными и заняться организацией безопасности американцев. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter.

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    "Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться организацией безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже", — написал Трамп.

    Скриншот с Twitter

    В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

    Правоохранители задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту.

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