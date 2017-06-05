Теракт в Лондоне: состояние 18 пострадавших остается критическим

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Состояние 18 пострадавших в теракте в Лондоне остается критическим, передает агентство Рейтер со ссылкой на службу здравоохранения.

В воскресенье сообщалось, что состояние 21 пострадавшего в результате теракта в Лондоне оценивается как критическое.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.