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    Теракт в Лондоне: состояние 18 пострадавших остается критическим

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (178)

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    Как сообщает служба здравоохранения, 18 пострадавших в теракте в Лондоне остается критическим. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены.
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Состояние 18 пострадавших в теракте в Лондоне остается критическим, передает агентство Рейтер со ссылкой на службу здравоохранения.

    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Лондоне после теракта: напряжение сохраняется

    В воскресенье сообщалось, что состояние 21 пострадавшего в результате теракта в Лондоне оценивается как критическое.

    Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

    Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.

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    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    Теракт на Лондонском мосту
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