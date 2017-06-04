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    Теракт в Лондоне: 21 пострадавший остается в критическом состоянии - СМИ

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (168)

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    О критическом состоянии двадцати одного пострадавшего в результате террористического акта в Лондоне сообщила Национальная служба здравоохранения Англии.
    Пострадавшие в лондонском теракте
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что состояние 21 пострадавшего в результате теракта в Лондоне оценивается как критическое. Об этом сообщает агентство Press Assoсiation.

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    "Национальная служба здравоохранения Англии заявляет, что 21 человек из числа пострадавших при теракте у Лондонского моста остается в критическом состоянии", — говорится в сообщении.

    В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

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