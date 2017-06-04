Теракт в Лондоне: 21 пострадавший остается в критическом состоянии - СМИ

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что состояние 21 пострадавшего в результате теракта в Лондоне оценивается как критическое. Об этом сообщает агентство Press Assoсiation.

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"Национальная служба здравоохранения Англии заявляет, что 21 человек из числа пострадавших при теракте у Лондонского моста остается в критическом состоянии", — говорится в сообщении.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.