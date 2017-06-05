Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за теракт в Лондоне

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение в столице Великобритании, передает агентство Рейтер.

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Вечером минувшей субботы автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.