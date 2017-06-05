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    Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за теракт в Лондоне

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (174)

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    По информации СМИ, террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за террористические акты в Лондоне, в результате которых погибли семь человек, 48 ранены.
    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение в столице Великобритании, передает агентство Рейтер.

    Ситуация на месте теракта в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Лондоне после теракта: напряжение сохраняется

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    Вечером минувшей субботы автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

    В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.

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    Террористическая атака в Лондоне
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