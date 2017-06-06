Все задержанные по делу о теракте на Лондонском мосту отпущены

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости Украина, Мария Табак. Все задержанные в связи с терактом в Лондоне 3 июня отпущены без предъявления обвинений, сообщила полиция британской столицы.

"Все арестованные в связи с терактом на Лондонском мосту отпущены без предъявления обвинений", — говорится в сообщении полиции.

В связи с терактом были задержаны 12 человек: семь женщин и пятеро мужчин. Примечательно, что задержанные в связи с предыдущими терактами в Британии также были отпущены без предъявления обвинений.

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За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.