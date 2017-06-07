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    В мире

    Появились важные данные об одном из "лондонских террористов"

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (185)

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    СМИ выяснили, что Рашид Редуан после отказа в получении убежища в Великобритании остался жить в стране и переехал в Ирландию тремя годами позднее. Там он женился на британке.
    Ситуация на месте терактов в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Одному из исполнителей теракта 3 июня в Лондоне, 30-летнему Рашиду Редуану, в 2009 году было отказано в предоставлении убежища на территории Великобритании, пишет Telegraph.

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    По данным издания, получив отказ, Редуан, по всей видимости, остался жить в стране и переехал в Ирландию тремя годами позднее. Там он женился на британке и получил регистрационный сертификат ЕС, который позволил ему подать заявку на получение разрешения остаться в Британии, уехав из Ирландии.

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    Как стало известно, Редуан ранее участвовал в конфликте в Ливии против режима Муаммара Каддафи и присоединился к ополчению, которое позднее начало посылать бойцов в Сирию. По данным источников издания, Редуан родился в Марокко, его отцом был гражданин Ливии. Он получил поддельный ливийский паспорт после свержения Каддафи. Как сообщили ливийские источники в силах безопасности и дипломатических кругах, Редуан был в Ливии в 2011 году.

    За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 человек остаются в критическом состоянии.

    Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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    Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

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