На месте строительства посольства США в Лондоне прогремели два взрыва

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Полиция Лондона произвела два контролируемых взрыва в связи с обнаружением двух бесхозных транспортных средств на месте строительства нового здания посольства США, сообщает телеканал Sky News.

Официальный представитель посольства США заявила телеканалу, что на месте строительства здания посольства дипломаты не присутствовали.

Полиция Лондона заявила, что два бесхозных транспортных средства на месте нового посольства США не вызывают подозрения. Инцидент не связан с терроризмом, отметила полиция.

В четверг в Великобритании состоятся парламентские выборы.

За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 человек остаются в критическом состоянии.

Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.