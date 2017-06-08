наверх
08.06.201702:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    На месте строительства посольства США в Лондоне прогремели два взрыва

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (188)

    (обновлено: )9
    Правоохранители подчеркнули, что два бесхозных транспортных средства на месте нового посольства США не вызывают подозрения. Инцидент не связан с терроризмом, уточнила полиция.
    Ситуация на месте терактов в Лондоне. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Полиция Лондона произвела два контролируемых взрыва в связи с обнаружением двух бесхозных транспортных средств на месте строительства нового здания посольства США, сообщает телеканал Sky News.

    Траурная церемония в Лондоне. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Церемония памяти жертв теракта в Лондоне

    Официальный представитель посольства США заявила телеканалу, что на месте строительства здания посольства дипломаты не присутствовали.

    Полиция Лондона заявила, что два бесхозных транспортных средства на месте нового посольства США не вызывают подозрения. Инцидент не связан с терроризмом, отметила полиция.

    В четверг в Великобритании состоятся парламентские выборы.

    За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 человек остаются в критическом состоянии.

    Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

    Читайте также — Когда цель общественный объект, предотвратить теракт невозможно — эксперт

    Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперт сравнил газовый арбитраж в Стокгольме с бракоразводным процессом. Видео
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Флаг Катара
    Дипломатическая блокада Катара
    Ополченцы "ЛНР". Архивное фото
    Донбасс: обострение на луганском направлении